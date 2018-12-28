Миллиардер Дмитрий Михальченко не будет обжаловать приговор по делу о контрабанде алкоголя

Сегодня предприниматель был признан виновным в преступлении и получил четыре года и семь месяцев колонии. По данным следствия, бизнесмен ввозил алкоголь из стран Европы под видом герметика. Он был задержан в позапрошлом году, после обнаружения незадекларированного товара в порту в ленинградской области.

Михальченко принадлежит строительная компания «Балтсрой». Он проходит по уголовному делу о хищениях при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево