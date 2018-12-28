Миллиардер Дмитрий Михальченко не будет обжаловать приговор по делу о контрабанде алкоголя
Сегодня предприниматель был признан виновным в преступлении и получил четыре года и семь месяцев колонии. По данным следствия, бизнесмен ввозил алкоголь из стран Европы под видом герметика. Он был задержан в позапрошлом году, после обнаружения незадекларированного товара в порту в ленинградской области.
Михальченко принадлежит строительная компания «Балтсрой». Он проходит по уголовному делу о хищениях при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево
Комментарии1
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novyrusich13 28 декабря 2018 | 22:46
Ну и ничего, поест крабов и черную икру в колонии. Элитных проституток тоже представят. Может даже из сотрудниц колонии. Если невтерпеж станет ждать.