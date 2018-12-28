Телевизионный холдинг СТС-Медиа перешел к структуре, аффилированной с ВТБ
Как пишет РБК, бывший владелец Иван Таврин потерял контроль над телеканалами СТС, «Домашний» и «Че». Теперь, судя по реестру юридических лиц, холдинг полностью принадлежит акционерному обществу «Медиа инвестиции».
О намерении Таврина продать СТС-Медиа стало известно в этом месяце. Представители ВТБ подтверждали «Ведомостям», что выкупят акции, при этом подчеркивали, что управлять холдингом банк не будет. Этим займется «Национальная медиагруппа». Сумма сделки не называется.
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