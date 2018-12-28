Госпогранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд в страну мужчин из России

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна. «Ограничения действуют, как и раньше. В зоне повышенного внимания пограничников граждане стран из категории риска, в том числе и из России», — сказал он.

Сегодня информацию о снятии запрета распространила украинская пресса. Несмотря на то, что позавчера в стране закончилось действие военного положения, ограничения на въезд мужчин из России в возрасте от 16-ти до 60-ти лет сохранились.