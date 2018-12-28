Госпогранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд в страну мужчин из России
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна. «Ограничения действуют, как и раньше. В зоне повышенного внимания пограничников граждане стран из категории риска, в том числе и из России», — сказал он.
Сегодня информацию о снятии запрета распространила украинская пресса. Несмотря на то, что позавчера в стране закончилось действие военного положения, ограничения на въезд мужчин из России в возрасте от 16-ти до 60-ти лет сохранились.
Комментарии3
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ser_gey_love_row 28 декабря 2018 | 22:29
Несмотря на то, что позавчера в стране закончилось действие военного положения, ограничения на въезд мужчин из России в возрасте от 16-ти до 60-ти лет сохранились.
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В Украине уже месяц, как не воняет козлятиной. Совпадение? Не думаю.
skuller 28 декабря 2018 | 22:37
ser_gey_love_row: Чё месяц назад рогулью наконец-то дали горячую воду и разрешили помыться?
jawdthornsearchsubs1970 28 декабря 2018 | 22:41
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