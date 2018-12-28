Председатель Госдумы намекнул главам Франции и Германии на то, что ими могут заняться правоохранительные органы РФ

Вячеслав Володин предостерег иностранных лидеров от вмешательства во внутренние дела России. Он сказал, что решение о судьбе украинских моряков должен принять российский суд.

Экипажи трех украинских судов были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе в конце ноября. Россия обвиняет их в нарушении границы.