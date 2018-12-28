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22:05, 28 декабря 2018

Председатель Госдумы намекнул главам Франции и Германии на то, что ими могут заняться правоохранительные органы РФ

Вячеслав Володин предостерег иностранных лидеров от вмешательства во внутренние дела России. Он сказал, что решение о судьбе украинских моряков должен принять российский суд.
Экипажи трех украинских судов были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе в конце ноября. Россия обвиняет их в нарушении границы.

Комментарии

32

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pyco__mypucmo 28 декабря 2018 | 22:19

Шавки взвизгивают, а сам Членоликий выжидает, куда ветер пересилит.

hastings 28 декабря 2018 | 22:25

pyco__mypucmo: Макрона и Шредера ждет басманный трибунал!

vladimir1967 28 декабря 2018 | 22:20

Пошлет ОМОН и тот доставит Меркель и Макрона в Басманный суд? Совсем крышняк съехал у пжива.

andreyoo 28 декабря 2018 | 22:28

vladimir1967: "Председатель Госдумы намекнул главам Франции и Германии ..."
---
Хм! Из теаста новости нп понятно как именно он намекнул. Из текста понятно, что лишь посоветовал им не лезть не в свои дела.
Но хомячки а) не привыкли читать дальше заголовка, б) привыкли дежурно возбуждаться

danko1 28 декабря 2018 | 22:29

vladimir1967: И под руководством этого невменяемого вора у нас законы принимаются, да он еще и Конституцию желает поменять.
Думаю, что даже ответа этому идиоту официального от Меркель и Макрона не будет, если только дипломаты заявление сделают. Но бандиту Бастрыкину не привыкать уголовные дела на граждан разных стран заводить и даже заочно арестовывать.
Но до глав государств даже у Бастрыкина безумие не доходило.

danko_wudra 28 декабря 2018 | 22:41

danko1: не сотрись под руководством из маями. Желает. Думаешь эта идиотка идиотка? Сделают. От. Даже. Не сотрись. У. Не.

danko1 28 декабря 2018 | 22:20

И такие идиоты, к тому же постоянно вмешивающиеся в дела других стран, у нас страну захватили.

danko_wudra 28 декабря 2018 | 22:24

danko1: такая идиотка из маями. К тому же. У вас. Не превращай сайт в помойку.

kompricikos 28 декабря 2018 | 22:28

danko1: захватили? сами отдали

spb_aborigen 28 декабря 2018 | 22:20

Хозяин приказал Моське потявкать?)

seryj_wolk 28 декабря 2018 | 22:29

spb_aborigen: Где Меркель с Макроном и где эта путинская шавка? Просто смех один.

sokal123 28 декабря 2018 | 22:34

seryj_wolk: Накокаинился вволю и глючит шпану.

piter_ug 28 декабря 2018 | 22:20

//намекнул ...//

Накорпоративился до невменяемости.

glotov 28 декабря 2018 | 22:23

Собственно говоря, ничего особенного эти двое не потребовали. Просят отпустить незаконно удерживаемых моряков - а таковых у нас нет: есть только задержанные по закону. Просят обеспечить безопасное прохождение судами Керченского пролива: а мы как раз безопасность и обеспечиваем: если кто-то попытается пройти пролив с нарушениями требований безопасности - либо отправим на дно, либо рассадим. Редкий случай, когда Россия стремится к тому же, к чему Германия и Франция.

ura_123 28 декабря 2018 | 22:30

glotov: Если бы ещё само поняло что написало...

andreyoo 28 декабря 2018 | 22:34

ura_123: Если тебе не понятно, не обязательно сразу демонстрировать это человечеству. Попробуй сначала перечитать.

glotov 28 декабря 2018 | 22:37

ura_123: Кто? Ваше мамо ?

tanber 28 декабря 2018 | 22:34

glotov: Ну дв ну да! И Крым не брали и политзаключенных у нас нет и вообще все хорошо у нас прекрасная маркиза. все хорошо. все хорошо! Аминь!

glotov 28 декабря 2018 | 22:46

tanber: У вас , может быть, все хорошо, а у на в Росии есть проблемы.
PS. А Крым, да, не брали: мы позволили ему воссоединиться с нами.

nemez1 28 декабря 2018 | 22:24

Не сердитесь, он просто о(икс)уел.

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captaingeorge 28 декабря 2018 | 22:29

Хороший тест на цену дерьма, производимого председателем! И что дальше? "Он думал, что дует в паруса, а на самом деле портил воздух...". Перефразируя фразу "отца народов" о том, что по мере движения вперёд классовая борьба нарастает, можно сказать , что по мере нашего движения неизвестно куда степень идиотизма стремится в бесконечность...

wrecasesin1984 28 декабря 2018 | 22:29

Тебе желаю в Новый год Пускай удача в дом войдет, Поселится там навсегда, Исчезнут горе и беда.
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compare 28 декабря 2018 | 22:31

казалось,что самые гротескные образы исчерпаны,достигли предела абсурда,вживляемого в древо реальной жизни,ан нет-нате вам,называется! после таких заявлений и сомневавшиеся,"прозреют"....

petrivanov 28 декабря 2018 | 22:33

Ещё можно было российскими ментами пугнуть Трампа, премьеров Англии, Канады и Австралии. Пусть боятся!

granmos 28 декабря 2018 | 22:35

Идиотизм захлестывает.

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konogen 28 декабря 2018 | 22:37

Терпеть не могу володина, но позвольте ссылку или ещё лучше конкретную цитату. А то ведь название статьи никак не перекликается с самой статьёй...

detul 28 декабря 2018 | 22:38

Прежде чем поучать других, Меркель и Макрону стоит обратить внимание на себя. Открыто объявив войну Исламскому государству, и задерживая боевиков этого государства у себя на территории, они, тем не менее, не считают их военнопленными.

Россия уже несколько раз задерживала отряды украинских военных на своей территории, но передавала их украинской стороне, как только выяснялась причина нарушения государственной границы (этой причиной ни разу не была провокация).

Ну а людей, открыто признающих провокационный характер своих действий, надо судить, как любых других нарушителей границ.

solonko 28 декабря 2018 | 22:48

detul: "Открыто объявив войну Исламскому государству, и задерживая боевиков этого государства у себя на территории, они, тем не менее, не считают их военнопленными. "

ИГИЛ - это только по самоназванию "государство", а в международном сообществе оно - террористическая организация.

joker57 28 декабря 2018 | 22:41

И шо они сделают Мишу меченого вышлют, пиндосский газ начнут покупать или хохляцкого попа-раскольника Нафаню объявят папой Римским?

solonko 28 декабря 2018 | 22:41

"Вячеслав Володин предостерег иностранных лидеров от вмешательства во внутренние дела России."

Нарушение Россией целого ряда международных договоров и конвенций ООН - это не внутреннее дело России.
И да, жду с нетерпением, когда правоохранительные органы РФ займутся русофобствующими внеземными цивилизациями. Давно пора выходить на галактические и даже внегалактический уровень.

(комментарий скрыт)

yuryr 28 декабря 2018 | 22:43

Типичный случай: Холоп наглого Хозяина всегда склонен демонстрировать еще большее хамство :-(

a_buvgrobu 28 декабря 2018 | 22:47

Капитана "Норда", которого держат в плену их подшефные укронацисты, эта сладкая парочка не требовала освободить?? Желаем безоговорочной победы победы "желтым жилетам"!

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