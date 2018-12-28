Верховный суд впервые встал на сторону истца, который пожаловался на соседа-курильщика
Прецедент был отмечен в Новосибирске. Местный житель взыскал 5 тысяч рублей за вред от дыма, проникавшего в его квартиру.
Это нельзя рассматривать как запрет на курение в своей квартире, так как разбирательство касалось конкретного дела, — сказал «Эху» адвокат, член движения «За права курильщиков» Эдуард Сухарев.
Сухарев добавил, что истец так и не доказал, что дым от соседа-курильщика попадал к нему в квартиру и нанес какой-либо вред.
Комментарии5
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sprav77 28 декабря 2018 | 22:23
Суд задумался на тем, что он суд!
nestor199 28 декабря 2018 | 22:26
Истец моральный урод.
klondaik 28 декабря 2018 | 22:39
nestor199: куришь дымом людям в лицо? Или чем ты не доволен?
neobalpare1988 28 декабря 2018 | 22:27
Прекрасного желаю настроения, Пусть Новый год подарит что-то новое, Пускай наполнит сердце вдохновением И принесет нам счастье стопудовое!
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j_partizan 28 декабря 2018 | 22:43
адвокат, член движения «За права курильщиков» Эдуард
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Я бы удивился, если бы Эдуард защищал порядочных людей.