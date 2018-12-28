Верховный суд впервые встал на сторону истца, который пожаловался на соседа-курильщика

Прецедент был отмечен в Новосибирске. Местный житель взыскал 5 тысяч рублей за вред от дыма, проникавшего в его квартиру.

Это нельзя рассматривать как запрет на курение в своей квартире, так как разбирательство касалось конкретного дела, — сказал «Эху» адвокат, член движения «За права курильщиков» Эдуард Сухарев.

Сухарев добавил, что истец так и не доказал, что дым от соседа-курильщика попадал к нему в квартиру и нанес какой-либо вред.