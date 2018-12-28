В Египте подорвался автобус с туристами. По меньшей мере два человека погибли

Самодельное взрывное устройство было установлено у заграждения на обочине дороги в районе египетских пирамид Гизы к югу от Каира. Инцидент произошел около 7 вечера по московскому времени. Бомба взорвалась, когда по трассе проезжал автобус с вьетнамскими туристами. Двое погибли, еще более десятка человек пострадали, в том числе ранения получили водитель и представитель турфирмы, оба египтяне. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на МВД Египта. До этого момента обстановка в городе была спокойной, рассказал «Эху» местный гид Махмуд Сами, отметив, что теперь это происшествие может распугать отдыхающих в стране иностранцев.

Фотографии автобуса с выбитыми взрывом стеклами и развороченным кузовом попали в интернет. На месте работают правоохранительные органы. По данным агентства France-Presse, после атаки поступило распоряжение усилить безопасность на туристических объектах в Египте.

Россиян среди пассажиров подорванного автобуса не было, сообщили в российском посольстве в Каире агентству «РИА Новости»