В Египте подорвался автобус с туристами. По меньшей мере два человека погибли
Самодельное взрывное устройство было установлено у заграждения на обочине дороги в районе египетских пирамид Гизы к югу от Каира. Инцидент произошел около 7 вечера по московскому времени. Бомба взорвалась, когда по трассе проезжал автобус с вьетнамскими туристами. Двое погибли, еще более десятка человек пострадали, в том числе ранения получили водитель и представитель турфирмы, оба египтяне. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на МВД Египта. До этого момента обстановка в городе была спокойной, рассказал «Эху» местный гид Махмуд Сами, отметив, что теперь это происшествие может распугать отдыхающих в стране иностранцев.
Фотографии автобуса с выбитыми взрывом стеклами и развороченным кузовом попали в интернет. На месте работают правоохранительные органы. По данным агентства France-Presse, после атаки поступило распоряжение усилить безопасность на туристических объектах в Египте.
Россиян среди пассажиров подорванного автобуса не было, сообщили в российском посольстве в Каире агентству «РИА Новости»
Комментарии4
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novyrusich13 28 декабря 2018 | 22:10
Казалось бы причем здесь вьетнамцы.
А вот ....
sokal123 28 декабря 2018 | 22:32
novyrusich13: Вот и новое испытание .
tv_victim 28 декабря 2018 | 22:25
Проклятье фараонов!
tinonrechtkin1972 28 декабря 2018 | 22:46
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