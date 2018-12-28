Полицейские задержали фальшивых инкассаторов, похитивших из автосалона в Ярославле 5,5 миллионов рублей

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчина, переодетый в форму инкассатора, забрал деньги, вышел на улицу и уехал на велосипеде. Обман раскрылся, когда через некоторое время в автосалон пришли настоящие инкассаторы. По делу задержаны трое подозреваемых в Ярославской области и один соучастник в Москве. Отмечается, что один из фигурантов ранее работал в автосалоне.