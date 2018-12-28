Полицейские задержали фальшивых инкассаторов, похитивших из автосалона в Ярославле 5,5 миллионов рублей
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчина, переодетый в форму инкассатора, забрал деньги, вышел на улицу и уехал на велосипеде. Обман раскрылся, когда через некоторое время в автосалон пришли настоящие инкассаторы. По делу задержаны трое подозреваемых в Ярославской области и один соучастник в Москве. Отмечается, что один из фигурантов ранее работал в автосалоне.
Комментарии4
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kir_pich_101 28 декабря 2018 | 21:45
Похоже, Ярославль с колен встает.
Хороший город, с хорошими людьми, но с плохими дорогами, плохой властью. и отсутствием работы.
а где еще есть деньги?
В столице...
Ждем на гастроли.
novyrusich13 28 декабря 2018 | 21:52
kir_pich_101: Хорошие люди вы салоне работают, доверчивые только.
К ним инкассатор на велосипеде приезжает и они ему деньги отдают.
stopkran1969 28 декабря 2018 | 22:17
За такие деньги на голубом вертолёте могли бы прилететь, с надписью "газпрем" или переситент эрэфии
disfalincha1970 28 декабря 2018 | 22:43
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