Партия «Гражданская инициатива» обжаловала в суде отказ Минюста зарегистрировать Гудкова ее председателем.

Партия «Гражданская инициатива» обжаловала в суде отказ Минюста зарегистрировать Дмитрия Гудкова ее председателем. Ранее сообщалось, что ведомство также отказало политической организации в переименовании в «Партию перемен» и изменении устава. У Минюста возникли претензии к документам. Причин для отказа в регистрации Гудкова председателем ведомство не назвало.

Помимо бывшего депутата Госдумы в политсовет партии также были избраны ее экс-глава Андрей Нечаев и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак.