Партия «Гражданская инициатива» обжаловала в суде отказ Минюста зарегистрировать Гудкова ее председателем
Партия «Гражданская инициатива» обжаловала в суде отказ Минюста зарегистрировать Дмитрия Гудкова ее председателем. Ранее сообщалось, что ведомство также отказало политической организации в переименовании в «Партию перемен» и изменении устава. У Минюста возникли претензии к документам. Причин для отказа в регистрации Гудкова председателем ведомство не назвало.
Помимо бывшего депутата Госдумы в политсовет партии также были избраны ее экс-глава Андрей Нечаев и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак.
Комментарии4
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gregor 28 декабря 2018 | 21:45
Партия «Гражданская инициатива» обжаловала в суде отказ Минюста зарегистрировать Гудкова ее председателем.
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В конституции России ,на которой клялся некто Путин ,который Владимир , так и записано ;-" Нельзя зарегистрировать Гудкова председателем партии " Гражданская иницатива " .... Так в конституции прописано .
victor_xy 28 декабря 2018 | 22:19
Конечно, гудок не такой дурак, как этот лёва "правозащитник", но гадкого и поганого для россиян в гудке поболее будет, да... - а то что Минюст отказывается регистрировать этого упыря - дык это очень гуманно - упырю место на болоте (куда его и послали лесом), а не во главе партии, пусть и ничтожной...
gregor 28 декабря 2018 | 22:39
victor_xy:
Извините , вы ,скорей всего ошиблись адресом и веткой .
Я не понимаю этот язык . Кто на ком стоял , у кого дык к гудку на болоте ... гадкого россиянина гуманный Минюст стоит во главе партии ..... . Какой -то бред умалишенного ,уж извините . Будьте добры ,пишите себе подобным ...... особям , интеллект который вам доступен . Спасибо .
andreyfilippov 28 декабря 2018 | 22:16
Какой же сц.кливый это кремлевский русофоб!
Мало того, что без заикания не может фамилию Навального выговорить, русский Майдан ему по ночам снится, протесты в Париже его до истерики доводит, так теперь забоялась шпана и Гудкова с Собчак.