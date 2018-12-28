Почти все фигуранты дела о гибели детей на Сямозере попросили оправдания
Полностью признал вину лишь один бывший координатор лагеря – сообщает ТАСС. На скамье подсудимых шесть человек – это руководители парк-отеля «Сямозеро» и инструкторы лагеря, а также бывшие главы Роспотребнадзора по Карелии. Как ожидается, следущее заседание пройдет 10 января, на нем обвиняемым дадут последнее слово и объявят о дате оглашения приговора.
Трагедия произошла позапрошлым летом. Тогда во время похода по Сямозеру разразился шторм, лодки перевернулись, 14 детей погибли. Прошлой весной фельдшер местной больницы, принявшей звонок тонущего мальчика за шутку, была приговорена к трем годам колонии.
Комментарии3
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kir_pich_101 28 декабря 2018 | 21:47
Проблема наших судов - то, что на скамье подсудимых не те люди сидят.
Мутная история.
penderezky 28 декабря 2018 | 22:21
kir_pich_101: причем тут суда. суда были моответствующие. шторм это не шутки. тут знаншь если заштормит то...
clonoutelin1976 28 декабря 2018 | 22:32
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