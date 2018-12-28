Почти все фигуранты дела о гибели детей на Сямозере попросили оправдания

Полностью признал вину лишь один бывший координатор лагеря – сообщает ТАСС. На скамье подсудимых шесть человек – это руководители парк-отеля «Сямозеро» и инструкторы лагеря, а также бывшие главы Роспотребнадзора по Карелии. Как ожидается, следущее заседание пройдет 10 января, на нем обвиняемым дадут последнее слово и объявят о дате оглашения приговора.

Трагедия произошла позапрошлым летом. Тогда во время похода по Сямозеру разразился шторм, лодки перевернулись, 14 детей погибли. Прошлой весной фельдшер местной больницы, принявшей звонок тонущего мальчика за шутку, была приговорена к трем годам колонии.