Тысячи жителей Элисты сегодня пришли на митинг, посвященный 75-летию депортации калмыцкого народа
В республике это день национального траура. Как пишет местная пресса, к мемориальному комплексу пришло и руководство региона, а позже в главном буддийском храме республики прошел поминальный молебен, посвященный жертвам сталинских репрессий.
Комментарии76
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andy66 28 декабря 2018 | 21:40
Кремль усиленно делает вид, что никто не помнит кто-же депортировал калмыцкий народ...
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 21:44
andy66:
Отправили калмыков из Европы, куда они 300 лет назад прибыли, на историческую родину, в Восточную Сибирь.
И финнам не следовало давать независимость 100 лет назад, а отправить на историческую родину в Западную Сибирь.
pattrick1 28 декабря 2018 | 21:47
Тысячи жителей Элисты сегодня пришли на митинг, посвященный 75-летию депортации калмыцкого народа...
Если не в эсэсовской форме, то не считается.
zonda_3 28 декабря 2018 | 22:02
pattrick1:
Ты дебил - это понятно, но вот что за одноклеточное тебе лайкнуло?
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 22:18
zonda_3:
Кстати, молдаван не так много депортировали. Потому как молдаване, народ мирный и спокойный, судя по тому как они до сих пор терпят вашего Плохотнюка.
polikarpich 28 декабря 2018 | 22:08
pattrick1: Что за наезды? Все уже знают, что Адик Алоизыч - это твой кумир.
Не двурушничай. Не будь "двуликим анусом". Будь мужиком, мля!
blahovdav 28 декабря 2018 | 22:29
pattrick1: Если не в эсесовской форме...// Вонючей путлеровской свинье, лежа в луже грязи, в вонючем хлнву, чудятся эсесовсские фуражки? Вас там что, отходами с пивзавода пригожин кормит??
bilrot 28 декабря 2018 | 22:11
salhomir__murza: Вас на историческую родину в психо больницу не надо отправить ?
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 22:21
bilrot:
Не пора-ли тебе, угрофинское чудо, покинуть Нижний Новгород, и переселиться на историческую родину, в Западную Сибирь.
compare 28 декабря 2018 | 22:41
bilrot: этот выродок заднего прохода уже там,оттуда и вещает...
filosof64 28 декабря 2018 | 22:21
salhomir__murza: яйца натер, яценосец?
neyexo 28 декабря 2018 | 22:36
salhomir__murza:
они ж оттуда сбежали от резни
здесь верность царю обещали, что в тот момент было востребовано
compare 28 декабря 2018 | 22:39
salhomir__murza: у вас,в дебилятнике,такая точка зрения? ну что же? можете,в знак единодушия,соединиться в "радости",все гуртом-"летка-енька",пойдет для прикрытия? не забывайте про контрацептивы...
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:02
andy66: грузин Сталин их депортировал, поэтому вопрос не к Кремлю, а к Тбилиси, там как раз новый президент, пусть на коленях у колмыков просит прощения.
lisitsa1962 28 декабря 2018 | 22:30
Сталин был коммунистом а значит космополитом, коммунисты не признают национальности, они за то "чтобы в мире без Россий и Латвий жить единым человечьим общежитьем". Поэтому Сталин над грузинским народом поиздевался наравне с остальными
blahovdav 28 декабря 2018 | 22:36
kuchumkaгрузин Сталин их депортировал, поэтому вопрос не к Кремлю, а к Тбилиси, там как раз новый президент, пусть на коленях у колмыков просит прощения. //// Не, точно у путлеровских кризис жанра.... Пригожин кидает и здесь плешивую крысу, набирая в троли такое тупое дерьмо... Прапор еще не довел, что новый президент Грузии женщина??? Ааа, патриколайкатель??? Патька, да ты уже и днище пробил в такой компании.…...
compare 28 декабря 2018 | 22:36
andy66: как кто? пусть спросят "кису соловьянинова"-он,на голубом глазу развернет шланг языка своего: "бандеровцы.украинцы и англосаксы"(потом,для полноты,добавит: и представители пятой,шестой,восьмидесятой и сотой колонн")...
kuchumka 28 декабря 2018 | 21:41
У всех этих депортаций были достаточно веские причины, ведь ничего не бывает просто так.
haltttttt 28 декабря 2018 | 21:45
kuchumka: Просто так бывает, Ваше рождение, например.
mobile_actor 28 декабря 2018 | 21:46
kuchumka: Какие могли быть причины для поголовной депортации народа - от глубоких стариков до новорожденных детей - с его родной земли? Эти депортации были антизаконны даже по советским законам – коллективное наказание по этническому признаку без суда.
kuchumka 28 декабря 2018 | 21:51
mobile_actor: никогда не было поголовных депортаций. Депортировали семьи и родственников предателей и пособников нацистов, но в некоторых народах их было такое количество что создавалось впечатление о поголовной депортации. Никогда не трогались семьи тех кто достойно служил в Красной армии и воевал.
kottigr1 28 декабря 2018 | 22:13
kuchumka: Сталин, как и любой интернационал-социалист или национал-социалист, был махровый нацист и любил устраивать геноцид целым народам..
Депортация народов — одна из форм нацистских политических репрессий в СССР.
Депортациям в СССР подверглось ещё множество этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан: казаки, «кулаки» самых разных национальностей, корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы, поляки, азербайджанцы, курды, ассирийцы, китайцы, русские, иранцы, евреи-ирани, украинцы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, болгары, армяне, хемшины, армяне-«дашнаки», турки, таджики и другие.. При этом многие народы лишились при этом и своих национальных автономий.
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:17
kottigr1: хватит врать то, большая часть перечисленных тобой народов никто не трогал. Еще раз повторяю: депортировали только семьи тех кто прислуживал нацистам или грабил тылы Красной армии.
curious69_ 28 декабря 2018 | 22:35
kuchumka: // Еще раз повторяю: депортировали только семьи тех кто прислуживал нацистам или грабил тылы Красной армии.// ПРАЛЬНА... А определяли этих прислужников вражеских сил, партийные и кгб шные чиновники, без СУДА даже и средневекового - сталинского) .... КУЧУМКА _ ОЛИГОФРЕН?
kottigr1 28 декабря 2018 | 22:35
kuchumka: Ох, батенька.. Вы бы хоть что-то прочли бы по этой теме, прежде чем выдавать свои фантазии за истину.. Многие народы СССР высылали полным составом, "под корень"..
К примеру..
11 мая 1944 года, вскоре после освобождения Крыма, И. В. Сталин подписал Постановление Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-5859 от 11 мая 1944 о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Операция по депортации началась рано утром 18 мая и закончилась в 16:00 20 мая 1944 года. Для её проведения задействованы войска НКВД — более 32 тысяч человек. Депортируемым отводилось от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны под конвоем отправлялись к местам ссылки. По данным Отдела спецпоселений НКВД, в ноябре 1944 года в местах выселения находились 193 865 крымских татар, из них в Узбекистане — 151 136, в Марийской АССР — 8 597, в Казахской ССР — 4 286, остальные были распределены «для использования на работах» в Молотовской (10 555), Кемеровской (6 743), Горьковской (5 095), Свердловской (3 594), Ивановской (2 800), Ярославской (1 059) областях РСФСР. Всего из Крыма депортировали 238,5 тыс человек - почти все крымскотатарское население. Крымские татары, воевавшие в частях Красной Армии и в партизанских отрядах, также подвергнуты административной высылке. Во время переезда погибли около 8 тыс человек, большинство из которых - дети и пожилые люди. За первые три года после переселения от голода, истощения и болезней умерли, по разным оценкам, от 20 до 46% всех депортированных.
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:40
kottigr1: ну так ты от сути то не уходи ибо все поголовно крымские татары служили нацистам, вот и складывалось впечатление о поголовной депортации.
compare 28 декабря 2018 | 22:48
kuchumka: ты,подметка гопника,если к тебе обращаются на "вы",будь добр,отвечать человеку тем же,а не "тыкай"...kottigr1 проявил поистине христианское терпение и милость,по отношению к такому д..му,как ты,и вежливо,пояснил тебе по-теме,а ты,обязан отвечать ему,уважительно и обращаться,как положено холопу(тебе,т.е),на "вы"..если ты не поймешь.в чем здесь фишка,так тебе жизнь объяснит еще,как нельзя себя вести по-хамски...ты усек,гопота,или еще в анале водичка булькает?
kottigr1 28 декабря 2018 | 22:49
kuchumka: Среди практически всех народов СССР были те кто служил нацистам. А вот большинство населения тех народов нацистам не служили. Если брать тех же крымских татар.
В ВОВ участвовало около 60 тысяч крымских татар, из числа которых более 36 тысяч погибло (более чем каждый второй). Кроме того, 17 тысяч парней и девушек были активистами партизанского движения, 7 тысяч участвовали в подполье. Более 20 тысяч крымских татар были насильно угнаны фашистами в Германию. Сожжены дома и стерты с лица земли 127 крымскотатарских сел и деревень.
Десятки тысяч сыновей и дочерей крымскотатарского народа с оружием в руках защищали честь и независимость отчизны. Тысячи воинов - крымских татар были удостоены высших наград Родины. Сегодня известны имена Героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы. За массовое сопротивление в тылу врага 12 тысяч крымских татар было уничтожено фашистскими карательными отрядами. На всех фронтах Отечественной войны крымские татары показали образцы героизма и стойкости.
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 22:23
kottigr1:
Сталин, как и любой интернационал-социалист или национал-социалист, был махровый нацист
==================
Я так понял, Сталин был грузинским нацистом?
kottigr1 28 декабря 2018 | 22:28
salhomir__murza: Сталин как и любой интернационалист был вне рамок национальности. Он считал себя новы, советским, сверхчеловеком.. Вся разница между гитлеровскими и советскими фашистами была лишь в оттенках одной субстанции.. Одни были "красными" сверхчеловеками, а другие "коричневыми".
kottigr1 28 декабря 2018 | 22:25
kuchumka: никогда не было поголовных депортаций.
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Была и причем именно поголовная. Причем даже воинов РККА чеченцев и крымских татар отзывали с фронта, подвергали арестам и высылке.. Представляешь ? Тех кто прошел всю войну в рядах Красной Армии, заслужил боевые награды отзывали прямо с фронта в Сибирь.
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:31
kottigr1: да не ври ты, если была массовая депортация например чеченцев то почему вывезли не всех?))) Значит не массовая была? Посмотри хоть данные переписи населения тех лет чтобы не нести бред.
kottigr1 28 декабря 2018 | 22:43
kuchumka: Депортация чеченцев и ингушей (операция «Чечевица») — депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР и прилегающих к ней районов в Казахстан и Киргизию в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. В её ходе по разным оценкам было выселено от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей. В ходе выселения и первые годы после него погибли примерно 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей, то есть примерно каждый четвёртый из обоих народов. Одновременно с началом депортации началась демобилизация вайнахов из Красной Армии. Военнослужащие из числа чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев должны были выехать в Алма-Ату и поступить в распоряжение отделов спецпоселений НКВД Казахской ССР. Только с передовой за 1944 год было демобилизовано 710 офицеров, 1696 сержантов и 6488 солдат из числа депортированных народов. Многие из них были направлены в северные тыловые районы, где использовались на лесозаготовках и прокладке дорог.В октябре 1945 года репрессированные военнослужащие были освобождены от статуса спецпереселенцев, но им было запрещено возвращаться на родину. Из них чеченцы и ингуши составляли 5300 человек и все они имели награды. К 1955 году из них осталось в живых 4445 человек, из которых инвалиды войны составляли 2280 человек.
Чеченки и ингушки, вышедшие замуж за представителей других национальностей, освобождались от депортации. Напротив, русские женщины, вышедшие замуж за вайнахов, должны были быть депортированы. Они могли избежать депортации расторгнув брак, но это не освобождало от депортации их детей. Выселены были все чеченцы и ингуши независимо от места проживания. Из Дагестана было выселено 28 тысяч чеченцев, в том числе 15,4 тысячи чеченцев-аккинцев. Из Орджоникидзе было выселено много ингушей, из Грузии — 2 700 чеченцев (при этом родственные народы — бацбийцы и кистинцы — были объявлены властями Грузии отдельными национальностями и выселению не подвергались). Сотни вайнахов были выселены из других районов СССР.
mobile_actor 28 декабря 2018 | 22:36
kuchumka: депортировали именно поголовно, всех. В любом случае депортировали без суда. Как вы сами подверждаете депортировали семьи - это все было антизаконно даже по советским законам.
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:49
mobile_actor: тогда была война и все делали по законам военного времени. Расстреливали без суда и следствия, а ты про какую то депортацию.
blahovdav 28 декабря 2018 | 22:39
kuchumka: Твари слопатоедовской напомнить про пару миллионов его соотечественников верно служивших сукогитлеру?? А сколько той России было оккупировано???
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:47
blahovdav: читай ниже, устал уже одно и тоже писать.
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 21:48
kuchumka:
За сотрудничество с нацистами, крымские татары, чеченцы, калмыки, ингуши..., могли подвергнуться погромам, людьми, над которыми при нацистах издевались представители этих народов. Выселили их, для того, чтобы их не поубивали.
polikarpich 28 декабря 2018 | 21:53
salhomir__murza: Вон оно чо-о-о!!! :-)
А можете переписать всего Шерлока Холмса, чтобы во всём оказался виноват доктор Ватсон или слабо?
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 22:00
polikarpich:
Ну при чем здесь Шерлок Холмс?
Месть - страшное и ужасное чувство, и в порыве этого состояния, толпа могла наломать дров, убивая невинных людей, калмыцких детей и стариков. И никакой НКВД с этой разъяренной толпой не справился бы. Да, погибло много калмыков при депортации, но народ сохранен. Разве было бы лучше, чтобы озверелые мстители под корень истребили бы калмыков?
mobile_actor 28 декабря 2018 | 22:38
salhomir__murza: а откуда там в степи взялись бы эти мифически толпы?
haltttttt 28 декабря 2018 | 22:06
salhomir__murza: Типа чечченов в Чечне поубивало бы полпроцента представителей других национальностей? Интересный бред, свежий....
bilrot 28 декабря 2018 | 22:15
haltttttt: Он его вынес со своей исторической родины - психо больницы .
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 22:25
bilrot:
Ты часто психушку вспоминаешь. Что, недавно выписался? Только видимо не долечили тебя. Или залечили.
suren_112 28 декабря 2018 | 22:41
haltttttt:
Перед войной в Чечено-Ингушетии, чеченцев и ингушей проживало чуть более половины населения республики.
zonda_3 28 декабря 2018 | 22:15
salhomir__murza:
НИИчего не меняется в прогнивших бошках ублюдочных б/у совков - война это мир, камня на камне не оставим за мир во всем мире, депортации и смерти только во благо каким то калмыкам ... убей себя об стену, фашизоид конченный!
curious69_ 28 декабря 2018 | 22:42
zonda_3: Совершенно верно . В их тупых бошках разведка НАШИХ ( коммунисты) - БЛАГОРОДНЫЕ разведчики, а разведка вражеской стороны - ПОДЛЫЕ шпионы и диверсанты.
kottigr1 28 декабря 2018 | 22:17
salhomir__murza: Странно, что никто не подверг русских погромам.. Ведь их выступало за Гитлера больше чем представителей любого другого народа, за исключением самих немцев. Только в Вермахт служило около 800 000 русских или в прошлом советских людей. Около 6 000 000 русских и советских граждан помогали и ковали оружие Вермахту на оккупированных Гитлером советских территориях.
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:20
kottigr1: русские выиграли эту войну и своих предателей сами наказали тем более что в соотношении к численности русского народа этих предателей было очень мало
zonda_3 28 декабря 2018 | 22:30
kuchumka:
"русские выиграли эту войну"
Выиграли? А во что они (русские) играли и на что?
Ты хоть представляешь себе, каким чучелом себя выставляешь?
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:35
zonda_3: а кто ее выиграл не узбеки же с эстонцами, сам то как думаешь?
suren_112 28 декабря 2018 | 22:45
zonda_3:
Русские всех нагнули. Русские один из самых агрессивных народов, почти как англосаксы. А что они творили с с миролюбивыми молдаванами, как они издевались над ними, и издеваются и унижают до сих пор. Если русские дойдут до Одесской области, то вполне могут присоединить Молдову к Приднестровью.
suren_112 28 декабря 2018 | 22:31
kottigr1:
Если вас нагнуть, будете любому служить, за любого воевать, на любого работать.
Слаб человек. Подавляющее большинство русских этим занималось по малодушию, в отличие от других народов.
novyrusich13 28 декабря 2018 | 21:57
kuchumka: А казавков и русских почем у не депортировали?
Ведь колиячество русских воевавших на стороне нацистов на пару порядков превышает количество калмыков.
В немецких дивизиях наступавших на Сталинград около 30% русских было.
Казаки вообще массово, станицами на сторону нацистов переходили и с ними же уходили.
нацисты из арийцами признали. Потомками готов.
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:00
novyrusich13: депортировали и семьи русских только вот в процентном соотношении количество русских проживавших в СССР к предателям было мизерным, а в других народах больше половины, так что учи историю тупой еврей!
novyrusich13 28 декабря 2018 | 22:26
kuchumka: Пидорасик, семьи русских предателей не депортировали ни разу.
Слишком их много было.
Так что, пидорасик, примеров ты не приведешь, ни одного.
Высылали тольк семьи политических.
А паредатели они свои были.
Даже тех кто служил у немцев далеко не всех сажали.
Вот поэтому ты и живешь, пидорасик.
Что твоих предков не судили и не преследовали.
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:28
novyrusich13: Мойша тупой, депортировали еще как и прод карточек лишали, а это сродни смерти и клеймо на всю жизнь ставили, фиг куда поступишь потом из за этого. Ты хоть суть вопроса изучи, клоун еврейский.
novyrusich13 28 декабря 2018 | 22:33
kuchumka: Педя, гони подробности.
А тоя могу сказать, что их и на луну отправляли.
педя, расскажи как твои предки-предатели немцам служили и как же они выжили и такого мерзкого потомка-нациста произвели.
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:45
novyrusich13: мои предки в отличии от депортированных честно служили в Красной армии, один дед был командиром партизанского отряда в белорусских лесах, кстати лично расстрелял трех евреев, сам рассказывал. А по теме гугли, инфы полно.
novyrusich13 28 декабря 2018 | 22:50
kuchumka: Ну вот ты и признал, что твои предки нацистам служили.
А то врал и врал.
так что от потомка прислужников нацистов я ничего другого и не ожидал.
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 22:05
novyrusich13:
Десятки тысяч казаков были сданы англичанами в руки НКВД. Практически все они были расстреляны. То-же было и с власовцами. Единственные, кто избежал подобной массовой расправы НКВД, это как ни странно, бандеровцы.
novyrusich13 28 декабря 2018 | 22:18
salhomir__murza: Да нет, мальчик, ты ошибаешься.
Не твак уж много казаков и пострадало.
И даже власовцев. Только верхушка.
Из 2ооооооо русских служивших немцам посажено было всего 200 тысяч. казнено всего пара тысяч.
suren_112 28 декабря 2018 | 22:48
novyrusich13:
Из 2ооооооо русских служивших немцам посажено было всего 200 тысяч. казнено всего пара тысяч.
==================
Русских в России никогда не было 20 миллионов. Половина так называемых русских это русифицированная мордва и меря.
kompricikos 28 декабря 2018 | 22:03
kuchumka: вот и потомок нарисовался, тех кто депортацией занимался
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:06
kompricikos: причем тут кто депортацией занимался? Мои деды честно воевали в Красной армии, а их деды прислуживали нацистам, с чего я должен за них переживать?
kompricikos 28 декабря 2018 | 22:25
kuchumka: честно вывозили стариков детей женщин на место депортации?
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:33
kompricikos: еще раз написать или ты тупой и читать не умеешь?
kompricikos 28 декабря 2018 | 22:40
kuchumka: завелся значит правда
kuchumka 28 декабря 2018 | 22:42
kompricikos: я просто не терплю тупых
annacrimea 28 декабря 2018 | 21:49
А теперь еще раз расскажите про "перегибы на местах". С учетом того, что именно для калмыков (из числа всех депортированных народов) демографические последствия депортации оказались наиболее тяжелыми.
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 21:53
annacrimea:
Если бы калмыков не депортировали, то простые жители пострадавшие от сотрудничества калмыков с нацистами, устроили-бы калмыкам самосуд, и вряд-ли сегодня был-бы такой народ как калмыки.
polikarpich 28 декабря 2018 | 22:02
salhomir__murza: А что это за "простые жители" на территории Калмыкии?
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 22:16
polikarpich:
В Калмыцкой АССР на 1939 год, калмыки составляли 60%.
На территорию современной Калмыкии, предки калмыков переселились 400 лет назад, из Восточной Сибири. Славянское и иное население, уже обитало на той территории.
zonda_3 28 декабря 2018 | 22:20
salhomir__murza:
Ты, бля, реально такой тупой, что добровольно сам себя унижаешь, или подрабатываешь су-шефом в пригоженской помойке?
ly4_sveta 28 декабря 2018 | 22:07
А будет новая депортация, любого народа, и поедут
опять молча, не сопротивляясь и не выступая. Все
будут делать как угодно властям, покоряясь несчастной
доле-судьбе, потому как рабы, зависимые и несвободные.
lotodired1979 28 декабря 2018 | 22:35
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