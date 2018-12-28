Москва и Лондон не договаривались о восстановлении численности дипломатов в своих посольствах
Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел. Так в Форин офисе прокомментировали высказывание российского посла в Великобритании Александра Яковенко. Он утверждал, что не менее половины состава дипмиссий будут восстановлены.
Позже в посольстве пояснили, что речь шла о том, что впервые с марта Россия и Великобритания выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипмиссий.
Два десятка российских, а затем и британских дипломатов были высланы из стран после отравления в Солсбери.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 28 декабря 2018 | 21:43
Насквозь лживые русофобы! Лично я верю Яковенко! Он восстановит не менее половины дипмиссий! Даже три четверти... Да чего там, скоро вся старушка Англия покроется сетью дипмиссий. Или даже тремя сетями!
kompricikos 28 декабря 2018 | 21:54
tv_victim: видать снова ошибка перевода сработала у яковенки
neyexo 28 декабря 2018 | 22:16
kompricikos:
в данном случае скорее всего договорились. Только англичанам не до этого, чтоб обсуждать с прессой.
Что касается Яковенко, то ему в Англии лучше вообще не говорить на английском или научиться произносить правильно (даже Тэтчер нанимала репетитора)
У него ломаное американское произношение. Если бы хотя говорил как американский иммигрант
spb_aborigen 28 декабря 2018 | 22:31
neyexo:
Да вы, друзья, как не садитесь, все в дипломаты не годитесь.
compare 28 декабря 2018 | 22:33
kompricikos: "гугл транслэйт" подвел?
stopkran1969 28 декабря 2018 | 22:13
tv_victim: если яковенко достать шпиль из заднего прохода, оно вспомнит не матёрый аглецкий
lager23 28 декабря 2018 | 22:02
Путен на умеет играть в шахматы, ему для этого не хватает мозгов, они больше заточены под "крышевание за мзду" друзей детства..
orein51 28 декабря 2018 | 22:16
сказал, а после - не так поняли... стандарт для мидовки.
sprav77 28 декабря 2018 | 22:20
Опять вранье от Пригожина? Или от МИД-Захаровой?
joker57 28 декабря 2018 | 22:26
Полисорб всегда с тобой от отравления, алергии, похмелья\\\\\
Британские учёные установили, что еще в 2007 году Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон был отравлен русским боевым отравляющим веществом замедленного действия под названием «Дурачок», действие которого нАчало проявляться только сегодня.
bybacensimp1986 28 декабря 2018 | 22:30
Пусть шампанское искрится, А бенгальский — золотится, Пусть куранты звонко бьют, Рассыпается — салют!
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan