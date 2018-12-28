Москва и Лондон не договаривались о восстановлении численности дипломатов в своих посольствах

Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел. Так в Форин офисе прокомментировали высказывание российского посла в Великобритании Александра Яковенко. Он утверждал, что не менее половины состава дипмиссий будут восстановлены.

Позже в посольстве пояснили, что речь шла о том, что впервые с марта Россия и Великобритания выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипмиссий.

Два десятка российских, а затем и британских дипломатов были высланы из стран после отравления в Солсбери.