В Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверки
В столичной мэрии рассказали Интерфаксу, что в центре города будет действовать особый режим досмотра посетителей. Главные гуляния пройдут на Красной, Тверской и Манежной площадях, площади Революции, улице Варварка и в парке «Зарядье». Жителей города попросили не приносить в центр пиротехнику. В департаменте региональной безопасности напомнили, что в 2001-м году запуск фейерверка в Санкт-Петербурга на Дворцовой площади уничтожил один из символов северной столицы – колесницу Славы на Арке главного штаба.
Комментарии4
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vilingrad 28 декабря 2018 | 21:11
Елки.дедов морозов, снег и снежки.Только путин. владимир путин, агент.
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 21:18
vilingrad:
Алкоголь и фейерверки надо не на Красной площади запрещать, а по все России. И сигареты тоже.
Русские люди должны быть здоровыми, и давать здоровое потомство, чтобы защищать от англосаксонского мира свои протяженные границы и огромную территорию, которая вскоре может еще увеличиться в размерах.
ly4_sveta 28 декабря 2018 | 21:13
Какие фейерверки? Какие напитки? Всем спать!
А у кого бессонница - оливье и сельдь под шубой!
Здесь вам не Франция! Хотя, салаты и то оттуда.
enmarnamot1976 28 декабря 2018 | 21:15
Желаю, чтобы вы в новом году Не повстречали ни печали, ни беду. Пребудут пусть богатство и удача, Здоровье, счастье и от дел отдача.
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