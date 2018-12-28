В Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверки

В столичной мэрии рассказали Интерфаксу, что в центре города будет действовать особый режим досмотра посетителей. Главные гуляния пройдут на Красной, Тверской и Манежной площадях, площади Революции, улице Варварка и в парке «Зарядье». Жителей города попросили не приносить в центр пиротехнику. В департаменте региональной безопасности напомнили, что в 2001-м году запуск фейерверка в Санкт-Петербурга на Дворцовой площади уничтожил один из символов северной столицы – колесницу Славы на Арке главного штаба.