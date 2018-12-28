Строителям петербургского метро пообещали выплатить до конца года более 150-ти миллионов рублей долга по зарплате
Об этом сказал вице-губернатор города Николай Бондаренко.
В минувшую среду 30 строителей станции «Театральная» отказались подняться из шахты и объявили голодовку, протестуя из-за невыплаты зарплаты с сентября этого года. После встречи с властями акция протеста была прекращена. В общей сложности долги фирм-подрядчиков «Метростроя» перед работниками оцениваются в более чем 400 миллионов рублей.
Комментарии3
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zapadnay 28 декабря 2018 | 21:11
А писали ведь, что никаких долгов нет? А тут на тебе, - 400 миллионов долга. Ну и ну...
Власти все ещё хотят чтобы им верили?!
kir_pich_101 28 декабря 2018 | 21:12
Неужели они догадались, что их обманывают?
Может стоит еще подождать на обещаниях лет десять?
lapuh 28 декабря 2018 | 21:13
Денег не было, но они долго продержались.