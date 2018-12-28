Столичные власти опровергли информацию о недоплатах дворникам в одном из районов Москвы

Как сказали Интерфаксу в пресс-службе префектуры Южного административного округа, в начале месяца с несколькими дворниками были расторгнуты трудовые договоры, после чего те саботировали работу – распространяли ложную информацию о привлечении остальных сотрудников ГБУ «Жилищник» к дополнительным работам.

Ранее полиция задержала 30 дворников, пришедших управе Нагорного района. По данным Интерфакса, их проверяли на экстремистскую деятельность.