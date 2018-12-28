Столичные власти опровергли информацию о недоплатах дворникам в одном из районов Москвы
Как сказали Интерфаксу в пресс-службе префектуры Южного административного округа, в начале месяца с несколькими дворниками были расторгнуты трудовые договоры, после чего те саботировали работу – распространяли ложную информацию о привлечении остальных сотрудников ГБУ «Жилищник» к дополнительным работам.
Ранее полиция задержала 30 дворников, пришедших управе Нагорного района. По данным Интерфакса, их проверяли на экстремистскую деятельность.
Комментарии2
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igorrrpadlowitchs 28 декабря 2018 | 21:11
Столичные власти не только не недоплачивают, а наоборот переплачивают- этим они и славятся во всей России!
webcafohoch1986 28 декабря 2018 | 21:14
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