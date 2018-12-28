В Египте в районе знаменитых пирамид был подорван туристический автобус

Об этом сообщает местное МВД. Жертвами стали два вьетнамских туриста. Еще 10 человек пострадали. Самодельное взрывное устройство было заложено у стены на одной из улиц в эль-Гизе. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства на месте происшествия.