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21:01, 28 декабря 2018

В Египте в районе знаменитых пирамид был подорван туристический автобус

Об этом сообщает местное МВД. Жертвами стали два вьетнамских туриста. Еще 10 человек пострадали. Самодельное взрывное устройство было заложено у стены на одной из улиц в эль-Гизе. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства на месте происшествия.

Комментарии

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trojthielurta1984 28 декабря 2018 | 21:12

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