Верховный суд впервые принял решение в пользу истца, который пожаловался на соседа-курильщика
В обзоре судебной практики отмечается, что прецедент имел место в Новосибирске. Местный житель взыскал 5 тысяч рублей за вред от дыма, проникавшего в его квартиру.
Споры между соседями необходимо решать в разговорах, а не в суде, — сказал в эфире «Эха» писатель Виктор Ерофеев.
Ерофеев добавил, что россияне уже очень далеко зашли в вопросах травли определенных слоев общества.
Комментарии4
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pozojibab1987 28 декабря 2018 | 21:05
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kir_pich_101 28 декабря 2018 | 21:06
Как трудно быть человеком.
Соседи сверху куря и бросают окурки с балкона.
Выгребаю постоянно.
А под окном внизу весной радостно пробиваются из-под снега бычки.
Трудно быть человеком...
malanoff 28 декабря 2018 | 21:07
После соседа курящего , следующей жертвой Верховного суда будет сосед пьющий. Ну а только уже потом придет очередь соседа не любящего власть.,
vadimp 28 декабря 2018 | 21:13
На то он и верховный суд. :)
закон сохранение - сколь дерьмая от 1 лит сожженного бинзина (с присадками и пр) и 20г табака (пачка)? А вот города травят, то "серо водород", то "свалочный газ", то еще какой хренью. Вода! Промышленные отходы.
Ну дак то мелочи :(, не верховного суда дело ...