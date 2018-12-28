Верховный суд впервые принял решение в пользу истца, который пожаловался на соседа-курильщика

В обзоре судебной практики отмечается, что прецедент имел место в Новосибирске. Местный житель взыскал 5 тысяч рублей за вред от дыма, проникавшего в его квартиру.

Споры между соседями необходимо решать в разговорах, а не в суде, — сказал в эфире «Эха» писатель Виктор Ерофеев.

Ерофеев добавил, что россияне уже очень далеко зашли в вопросах травли определенных слоев общества.