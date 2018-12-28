Полицейские изымают листовки общественного движения «Поморье не помойка», заготовленные для митинга 3-го февраля
Полицейские изымают листовки общественного движения «Поморье не помойка», заготовленные для митинга 3-го февраля. Как пишет местное информационное агентство «Северные новости», основанием для внезапного рейда стал анонимный звонок о хранении в офисе экстремисткой литературы. Отмечается, что полицейские изымали листовки без разрешения на обыск.
На 3-е февраля запланирована общероссийская акция протеста против захоронения в регионах отходов из Москвы. Так, в Архангельской области строительство мусорного полигона для этих целей началось в июле.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 28 декабря 2018 | 20:35
Спор хозяйствующих субъектов - мусарня ЗА помойку!
gonduras_in_colima 28 декабря 2018 | 20:44
// Полицейские изымают листовки общественного движения «Поморье не помойка» //
Вывод: полицейские считают, что Поморье помойка.
Может, их Плeшeгном рассудит, как большой спец по созданию феодальных помоек?
sparky 28 декабря 2018 | 20:49
Полицейские будут распространять эти листовки по своим отделениям. Поскольку еще не все сотрудники знают о том, что Поморье не помойка.
lotodired1979 28 декабря 2018 | 21:00
Пусть мечта исполнится заветная, Сердце будет пусть теплом согретое, Целый год удачей наслаждаться. С Новым годом, с самым новым счастьем!
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan
kuchumka 28 декабря 2018 | 21:12
Для того чтобы изымать что либо в не жилом помещении постановление на обыск не нужно.