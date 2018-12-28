Полицейские изымают листовки общественного движения «Поморье не помойка», заготовленные для митинга 3-го февраля. Как пишет местное информационное агентство «Северные новости», основанием для внезапного рейда стал анонимный звонок о хранении в офисе экстремисткой литературы. Отмечается, что полицейские изымали листовки без разрешения на обыск.

На 3-е февраля запланирована общероссийская акция протеста против захоронения в регионах отходов из Москвы. Так, в Архангельской области строительство мусорного полигона для этих целей началось в июле.