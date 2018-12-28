Следователи проверят историю с охотой губернатора Иркутской области на медведя

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной проведения проверки стало видео, опубликованное осенью в интернете. На нем Сергей Левченко запечатлен в окружении мужчин, которые подводят руководителя региона к берлоге, после чего он стреляет внутрь. Затем мужчины вытаскивают убитое животное наружу. Сам Левченко говорил, что охота была проведена в рамках закона, и правоохранительные органы уже проверяли это видео и не нашли нарушений.

Левченко – член президиума ЦК КПРФ. В иркутском правительстве отмечали, что видео было записано еще в позапрошлом году, однако за неделю до выборов в заксобрание внимание к ролику привлек член «Единой России».