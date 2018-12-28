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20:32, 28 декабря 2018

Следователи проверят историю с охотой губернатора Иркутской области на медведя

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной проведения проверки стало видео, опубликованное осенью в интернете. На нем Сергей Левченко запечатлен в окружении мужчин, которые подводят руководителя региона к берлоге, после чего он стреляет внутрь. Затем мужчины вытаскивают убитое животное наружу. Сам Левченко говорил, что охота была проведена в рамках закона, и правоохранительные органы уже проверяли это видео и не нашли нарушений.
Левченко – член президиума ЦК КПРФ. В иркутском правительстве отмечали, что видео было записано еще в позапрошлом году, однако за неделю до выборов в заксобрание внимание к ролику привлек член «Единой России».

Комментарии

9

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askol2016 28 декабря 2018 | 20:35

Нашей страной правят мерзавцы и преступники

tvitov66 28 декабря 2018 | 20:37

askol2016: они еще и живодёры

tv_victim 28 декабря 2018 | 20:40

askol2016: Но иностранный агент все равно Навальный.

uhovostro 28 декабря 2018 | 20:41

Сволочь!! Стрелять в спящего медведя может только трус и подонок...

tvitov66 28 декабря 2018 | 20:45

uhovostro: Стрелять в мирно спящего медведя ...

lager23 28 декабря 2018 | 20:43

Очень много людей дураков, не понимающих, что они творят.... и Пыня такой!

(комментарий скрыт)

spamylmesche1984 28 декабря 2018 | 20:54

Брызги шампанского стол оживляют, Салаты, закуски ведут хоровод. Под бой курантов всем желаю Счастливо встретить Новый Год!
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lion64__4 28 декабря 2018 | 20:57

Говорят, шатун это был

fmsf FMSF 28 декабря 2018 | 21:04

Политик, подонок, педе...,
Даже в компартии SS не осталось приличных людей.

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