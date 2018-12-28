Следователи проверят историю с охотой губернатора Иркутской области на медведя
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной проведения проверки стало видео, опубликованное осенью в интернете. На нем Сергей Левченко запечатлен в окружении мужчин, которые подводят руководителя региона к берлоге, после чего он стреляет внутрь. Затем мужчины вытаскивают убитое животное наружу. Сам Левченко говорил, что охота была проведена в рамках закона, и правоохранительные органы уже проверяли это видео и не нашли нарушений.
Левченко – член президиума ЦК КПРФ. В иркутском правительстве отмечали, что видео было записано еще в позапрошлом году, однако за неделю до выборов в заксобрание внимание к ролику привлек член «Единой России».
Комментарии9
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askol2016 28 декабря 2018 | 20:35
Нашей страной правят мерзавцы и преступники
tvitov66 28 декабря 2018 | 20:37
askol2016: они еще и живодёры
tv_victim 28 декабря 2018 | 20:40
askol2016: Но иностранный агент все равно Навальный.
uhovostro 28 декабря 2018 | 20:41
Сволочь!! Стрелять в спящего медведя может только трус и подонок...
tvitov66 28 декабря 2018 | 20:45
uhovostro: Стрелять в мирно спящего медведя ...
lager23 28 декабря 2018 | 20:43
Очень много людей дураков, не понимающих, что они творят.... и Пыня такой!
spamylmesche1984 28 декабря 2018 | 20:54
Брызги шампанского стол оживляют, Салаты, закуски ведут хоровод. Под бой курантов всем желаю Счастливо встретить Новый Год!
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lion64__4 28 декабря 2018 | 20:57
Говорят, шатун это был
fmsf FMSF 28 декабря 2018 | 21:04
Политик, подонок, педе...,
Даже в компартии SS не осталось приличных людей.