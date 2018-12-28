Число дипломатов в Лондоне и Москве, по данным британского МИДа, останется неизменным
Внешнеполитическое ведомство не подтвердило слова российского посла о том, что страны договорились частично восстановить численность сотрудников своих диппредставительств. Никаких новых договоренностей достигнуто не было, — говорится в заявлении Форин офиса.
23 российских дипломата были высланы из Британии в марте после инцидента в Солсбери. В ответ Россия выслала такое же количество британских дипломатов и закрыла все отделения Британского совета на своей территории.
Комментарии11
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seryj_wolk 28 декабря 2018 | 20:40
Британцы послу сказали посел ты...., а он недопонял и стал трубить о своей дипломатической победе.
pit_heap 28 декабря 2018 | 20:47
Из ленты новостей:Саудовская Аравия не возражает против возвращения Сирии в ЛАГ(Лигу арабских государств).Соответствующую позицию Эр-Рияд уже донёс до арабских государств.
Все возвращается на круги своя.
novyrusich 28 декабря 2018 | 20:55
pit_heap: Тарасик, а какое отношение это имеет к теме новости?
Надо как-то прикрыть обделавшегося в очередной раз посла, а нечем, да?
Ты вот, тарасик, скажи как быть Путину, ведь его друзья снова друг друга за яйца уцепили и оторвать грозятся. А его подержать просят.
Эрдоган: Асад ведет на севере Сирии "психологическую войну"
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Дамаск от необдуманных военных действий на севере Сирии, заявив, что Башар Асад ведет "психологическую войну".
Турецкий лидер намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, складывающуюся в районах Сирии, граничащих с Турцией.
Ранее в пятницу, 28 декабря, командование регулярной армии Сирии объявило, что войска взяли под контроль город Манбидж на севере страны (провинция Алеппо), который ранее контролировали отряды самообороны сирийских курдов (YPG), а после них – турки и американцы.
Как ты думаешь, кто себя неправильно ведет Эрдоган или Асад?. Кому яйца надо оторвать?
zapadnay 28 декабря 2018 | 21:03
Думали сработает, но нет, обломилось. Недопонимают, что такое информация в эпоху сети.
nestor199 28 декабря 2018 | 21:19
zapadnay: Не сработало у либерастов: ДИПЛОМАТЫ РФ И БРИТАНИИ ВПЕРВЫЕ С МАРТА ПОЛУЧИЛИ ВИЗЫ, ЭТО ЧАСТИЧНО ВОСПОЛНИТ ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПОСЛЕ ВЫСЫЛКИ ИЗ-ЗА СОЛСБЕРИ – ПОСОЛЬСТВО РФ.
kottigr1 28 декабря 2018 | 20:49
seryj_wolk: МИД РФ врет уже просто по привычке.. Больше ведь он ничего делать не умеет.
nestor199 28 декабря 2018 | 21:17
seryj_wolk: "ДИПЛОМАТЫ РФ И БРИТАНИИ ВПЕРВЫЕ С МАРТА ПОЛУЧИЛИ ВИЗЫ, ЭТО ЧАСТИЧНО ВОСПОЛНИТ ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПОСЛЕ ВЫСЫЛКИ ИЗ-ЗА СОЛСБЕРИ – ПОСОЛЬСТВО РФ" именно это сказал российский МИД, все остальное отсосали Вы.
monik_7 28 декабря 2018 | 20:41
Какой смысл было послу было врать про восстановления представительств если Форин офис тут же опроверг эту ложь. Просто еще раз очередное напоминание об унижении России. Мазохисты какие-то эти МИДовские
cumbbadbandli1982 28 декабря 2018 | 20:42
Желаю яркой жизни, клевой В году пришедшем, лучшем, Новом. Достатка в доме — полной чаши, Пусть сбудутся желанья ваши!
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malanoff 28 декабря 2018 | 20:51
cumbbadbandli1982: В стране и так беда , а ты тетка тут со своим вулканом. Совесть имей.
inga_92_1 28 декабря 2018 | 20:59
А как хотелось...