Число дипломатов в Лондоне и Москве, по данным британского МИДа, останется неизменным

Внешнеполитическое ведомство не подтвердило слова российского посла о том, что страны договорились частично восстановить численность сотрудников своих диппредставительств. Никаких новых договоренностей достигнуто не было, — говорится в заявлении Форин офиса.

23 российских дипломата были высланы из Британии в марте после инцидента в Солсбери. В ответ Россия выслала такое же количество британских дипломатов и закрыла все отделения Британского совета на своей территории.