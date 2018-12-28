Правозащитники потребовали не высылать из Польши в Россию чеченского блогера Тумсу Абдурахманова
Руководители «Мемориала» провели серию одиночных пикетов у посольства республики в Москве.
Совет по правам человека вряд ли сможет помочь мужчине. Об этом в эфире «Эха» сказал участник нового состава СПЧ Николай Сванидзе.
Сам Абдурахманов сказал нашей радиостанции, что опасается за свою жизнь, так как может стать жертвой расправы. Он уехал из Чечни после конфликта с бывшим руководителем администрации правительства республики.
Комментарии4
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debustdoctcess1973 28 декабря 2018 | 20:40
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salhomir__murza 28 декабря 2018 | 20:47
Либеральная российская оппозиция, даже не скрывает своих симпатий к чеченским террористам, орудовавших в ИГИЛ.
novyrusich 28 декабря 2018 | 21:09
salhomir__murza: Ты зачем батон крошишь на Рамзана Кадырова?
потом извиняться придется и зад его охранникам подставлять.
Или специально это делаешь?
nestor199 28 декабря 2018 | 21:13
Правозащитники что-то требовать стали? Может быть им дать от жилетки рукава? Или от мёртвого осла уши?