Правозащитники потребовали не высылать из Польши в Россию чеченского блогера Тумсу Абдурахманова

Руководители «Мемориала» провели серию одиночных пикетов у посольства республики в Москве.

Совет по правам человека вряд ли сможет помочь мужчине. Об этом в эфире «Эха» сказал участник нового состава СПЧ Николай Сванидзе.

Сам Абдурахманов сказал нашей радиостанции, что опасается за свою жизнь, так как может стать жертвой расправы. Он уехал из Чечни после конфликта с бывшим руководителем администрации правительства республики.