В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА возможной спортивной изоляцией России

Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор российского антидопингового агентства Юрий Ганус просто не в курсе «рабочего процесса, который имеет место между представителями Москвы и WADA».

Ганус забил тревогу после того, как экспертам Всемирного антидопингового агентства не дали изъять допинг-пробы из Московской лаборатории. Это мотивировали тем, что специалисты не имеют сертифицированного оборудования. Директор РУСАДА выразил обеспокоенность, что это может грозить спортивными санкциями в отношении России.