В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА возможной спортивной изоляцией России
Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор российского антидопингового агентства Юрий Ганус просто не в курсе «рабочего процесса, который имеет место между представителями Москвы и WADA».
Ганус забил тревогу после того, как экспертам Всемирного антидопингового агентства не дали изъять допинг-пробы из Московской лаборатории. Это мотивировали тем, что специалисты не имеют сертифицированного оборудования. Директор РУСАДА выразил обеспокоенность, что это может грозить спортивными санкциями в отношении России.
Комментарии14
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tv_victim 28 декабря 2018 | 20:23
Помнится, когда выперли из "G 8" на все лады верещали, что мол, формат "Большой восьмерки" себя изжил, никаких решений не принимается и вообще, не очень-то и хотелось... Похоже, скоро такой же визг будет и на тему международных соревнований. Мол, нафиг не нужны, мы в любом суде можем себе любые медали присудить, не впервой, чай...
pattrick1 28 декабря 2018 | 20:25
Юрий Ганус просто не в курсе «рабочего процесса, который имеет место между представителями Москвы и WADA»....
Таких как Юрий Ганус, во время войны расстреливали в канавах.
novyrusich 28 декабря 2018 | 20:29
pattrick1: Насколько же туп Письков.
Непосредственный участник процесса не в курсе процесса, а Письков знает все по докладам, в которых говорится: все хорошо прекрасный наш Письков, все отлично.
Тяжелый случай идиотизма, однако.
Потом такие шмакодявки, как педрик, будут зад себе на части рвать и орать о русофобии.
djuga 28 декабря 2018 | 20:33
novyrusich: Непосредственный участник процесса не в курсе процесса
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Увы, похоже, это действительно так. Но тогда что такое директор РУСАДА? Это даже не мелкий клерк, это зиц-председатель Фунт из конторы "Рога и копыта". Совсем "опустили" мужика. Причём, прилюдно, цинично и бессовестно! Теперь я могу в чём-то понять Родченкова.
novyrusich 28 декабря 2018 | 20:45
djuga: Вот это вряд ли. Полностью он в курсе и знает, что говорит.
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус попросил президента Владимира Путина помочь международным экспертам получить доступ к базе данных проверки допинг-проб российских спортсменов до 31 декабря. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Гануса Путину.
Ганус в письме Путину пишет, что «мы находимся у края пропасти». « Я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов», — написал глава РУСАДА. « Препятствование в проведении расследования материалов московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствуют о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб», — говорится в письме Гануса.
Предоставление до 31 декабря 2018 года доступа к базе с результатами проб спортсменов за 2011-2015 годы было одним из условий на которых ВАДА согласилась восстановить РУСАДА в правах. Решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации было вынесено в 2015 году из-за многочисленных сообщений о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил. В сентябре 2018 года РУСАДА восстановили в правах.
Данные проверки допинг-проб находятся в московской лаборатории, которая опечатана из-за федерального расследования. Если эксперты ВАДА так и не смогут получить доступ к информации, то уже в середине января РУСАДА вновь лишат статуса соответствия, напоминает ТАСС. Из-за этого российским спортсменам могут запретить участвовать в соревнованиях за рубежом, а России — принимать у себя мировые турниры.
seryj_wolk 28 декабря 2018 | 20:55
novyrusich: Предпочитают истерить о русофобии, когда их выгонят, тому позору, который вскроется при анализе проб! Ничтожества!
djuga 28 декабря 2018 | 21:12
novyrusich: Полностью он в курсе и знает, что говорит.
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Всё, что вы здесь представили - общеизвестно и находится в открытом доступе. Но Песков-то говорит о другом - о том, что ведутся некие переговоры на более высоком уровне и к ним директор ВАДА не допущен. Его потом просто поставят перед неким фактом, и вовсе обязательно ему понравится то, что от него потребует политическое руководство России. Теперь вопрос: согласится он врать и фальсифицировать или нет?
tv_victim 28 декабря 2018 | 20:29
pattrick1: Потому и живем так, как живем. Потому что страной всю ее историю правили и правят проходимцы и очковтиратели. Любое слово правды - сразу расстрел....
splin2 28 декабря 2018 | 20:43
pattrick1: Таких,как ты, еще в детстве расстреливали из рогатки.
alo0000 28 декабря 2018 | 20:27
Рабочий процесс - это, когда послали...
tv_victim 28 декабря 2018 | 20:32
alo0000: Скорее всего, это торг. Пытаются купить ВАДовское начальство. Но, думаю, погорят и на этом. Вангую: вскоре будет пропагандонский понос из каждого утюга о том, что "европейские дельцы от спорта клевещут на наших ангелоподобных спортивных функционеров, обвиняя их в попытке подкупа ВАДА".
splin2 28 декабря 2018 | 20:47
tv_victim: Скорее всего, это торг.//
Скорее всего это попытка затянуть процесс разоблачения.
Та же история, что с расследованием катастрофы Боинга MH-17.
stopkran1969 28 декабря 2018 | 20:40
Доляну заслали?
jawdthornsearchsubs1970 28 декабря 2018 | 21:08
С прекрасным Новым годом, Светлым, ярким, добрым, Достатка, счастья, мира, Подарит пусть он силы.
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