Z Архив новостей новости
5 14 6 1099
20:05, 28 декабря 2018

В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА возможной спортивной изоляцией России

Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор российского антидопингового агентства Юрий Ганус просто не в курсе «рабочего процесса, который имеет место между представителями Москвы и WADA».
Ганус забил тревогу после того, как экспертам Всемирного антидопингового агентства не дали изъять допинг-пробы из Московской лаборатории. Это мотивировали тем, что специалисты не имеют сертифицированного оборудования. Директор РУСАДА выразил обеспокоенность, что это может грозить спортивными санкциями в отношении России.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tv_victim 28 декабря 2018 | 20:23

Помнится, когда выперли из "G 8" на все лады верещали, что мол, формат "Большой восьмерки" себя изжил, никаких решений не принимается и вообще, не очень-то и хотелось... Похоже, скоро такой же визг будет и на тему международных соревнований. Мол, нафиг не нужны, мы в любом суде можем себе любые медали присудить, не впервой, чай...

pattrick1 28 декабря 2018 | 20:25

Юрий Ганус просто не в курсе «рабочего процесса, который имеет место между представителями Москвы и WADA»....

Таких как Юрий Ганус, во время войны расстреливали в канавах.

novyrusich 28 декабря 2018 | 20:29

pattrick1: Насколько же туп Письков.
Непосредственный участник процесса не в курсе процесса, а Письков знает все по докладам, в которых говорится: все хорошо прекрасный наш Письков, все отлично.

Тяжелый случай идиотизма, однако.
Потом такие шмакодявки, как педрик, будут зад себе на части рвать и орать о русофобии.

djuga 28 декабря 2018 | 20:33

novyrusich: Непосредственный участник процесса не в курсе процесса
===============================================

Увы, похоже, это действительно так. Но тогда что такое директор РУСАДА? Это даже не мелкий клерк, это зиц-председатель Фунт из конторы "Рога и копыта". Совсем "опустили" мужика. Причём, прилюдно, цинично и бессовестно! Теперь я могу в чём-то понять Родченкова.

novyrusich 28 декабря 2018 | 20:45

djuga: Вот это вряд ли. Полностью он в курсе и знает, что говорит.
---
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус попросил президента Владимира Путина помочь международным экспертам получить доступ к базе данных проверки допинг-проб российских спортсменов до 31 декабря. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Гануса Путину.

Ганус в письме Путину пишет, что «мы находимся у края пропасти». « Я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов», — написал глава РУСАДА. « Препятствование в проведении расследования материалов московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствуют о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб», — говорится в письме Гануса.

Предоставление до 31 декабря 2018 года доступа к базе с результатами проб спортсменов за 2011-2015 годы было одним из условий на которых ВАДА согласилась восстановить РУСАДА в правах. Решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации было вынесено в 2015 году из-за многочисленных сообщений о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил. В сентябре 2018 года РУСАДА восстановили в правах.

Данные проверки допинг-проб находятся в московской лаборатории, которая опечатана из-за федерального расследования. Если эксперты ВАДА так и не смогут получить доступ к информации, то уже в середине января РУСАДА вновь лишат статуса соответствия, напоминает ТАСС. Из-за этого российским спортсменам могут запретить участвовать в соревнованиях за рубежом, а России — принимать у себя мировые турниры.

seryj_wolk 28 декабря 2018 | 20:55

novyrusich: Предпочитают истерить о русофобии, когда их выгонят, тому позору, который вскроется при анализе проб! Ничтожества!

djuga 28 декабря 2018 | 21:12

novyrusich: Полностью он в курсе и знает, что говорит.
=====================================================

Всё, что вы здесь представили - общеизвестно и находится в открытом доступе. Но Песков-то говорит о другом - о том, что ведутся некие переговоры на более высоком уровне и к ним директор ВАДА не допущен. Его потом просто поставят перед неким фактом, и вовсе обязательно ему понравится то, что от него потребует политическое руководство России. Теперь вопрос: согласится он врать и фальсифицировать или нет?

tv_victim 28 декабря 2018 | 20:29

pattrick1: Потому и живем так, как живем. Потому что страной всю ее историю правили и правят проходимцы и очковтиратели. Любое слово правды - сразу расстрел....

splin2 28 декабря 2018 | 20:43

pattrick1: Таких,как ты, еще в детстве расстреливали из рогатки.

alo0000 28 декабря 2018 | 20:27

Рабочий процесс - это, когда послали...

tv_victim 28 декабря 2018 | 20:32

alo0000: Скорее всего, это торг. Пытаются купить ВАДовское начальство. Но, думаю, погорят и на этом. Вангую: вскоре будет пропагандонский понос из каждого утюга о том, что "европейские дельцы от спорта клевещут на наших ангелоподобных спортивных функционеров, обвиняя их в попытке подкупа ВАДА".

splin2 28 декабря 2018 | 20:47

tv_victim: Скорее всего, это торг.//

Скорее всего это попытка затянуть процесс разоблачения.
Та же история, что с расследованием катастрофы Боинга MH-17.

stopkran1969 28 декабря 2018 | 20:40

Доляну заслали?

(комментарий скрыт)

jawdthornsearchsubs1970 28 декабря 2018 | 21:08

С прекрасным Новым годом, Светлым, ярким, добрым, Достатка, счастья, мира, Подарит пусть он силы.
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 186 6 12492 10:09
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 343 6 23650 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

2811131

5 94 6 7044 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 220 6 16699 10:19
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 113 6 10753 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 85 6 9088 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 87 6 9508 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 174 6 20636 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 96 6 11506 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 220 6 26506 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 112 6 14080 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 6721 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 16814 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 98 6 13325 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 149 6 22187 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сходите в кино, не пожалеете Вчера сходила подряд на два фильма — «Полицейский с Рублевки» и «Аквамен». Ну что, смело могу сказать, что российское хорошее кино по части юмора начинает побеждать американское…

5 94 6 14338 23.12
Kкино, рф, сша, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Верховный суд обязал курильщиков компенсировать вред соседям, если дым попадает в их квартиры Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованной на сайте суда. В документе отмечается, что прецедент был отмечен в Новосибирске

5 12 6 13647
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 209 6 138161 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 55 6 32339 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 365 6 473514 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 141 6 189784 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7513550
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3831332

Сегодня в эфире