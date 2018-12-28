Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России

Об этом сказал пресс-секретарь пограничной службы страны Олег Слободян. Его слова передает издание «Гордон». Ранее в украинском МВД говорили о продлении запрета для россиян в возрасте от 16-ти до 60-ти лет, несмотря на отмену военного положения.

Специальный режим был введен в конце ноября на 30 суток после того, как российские пограничники обстреляли три украинских военных судна, обвинив их в нарушении границы. Экипажи кораблей были задержаны.