Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России
Об этом сказал пресс-секретарь пограничной службы страны Олег Слободян. Его слова передает издание «Гордон». Ранее в украинском МВД говорили о продлении запрета для россиян в возрасте от 16-ти до 60-ти лет, несмотря на отмену военного положения.
Специальный режим был введен в конце ноября на 30 суток после того, как российские пограничники обстреляли три украинских военных судна, обвинив их в нарушении границы. Экипажи кораблей были задержаны.
Комментарии11
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justlooking 28 декабря 2018 | 20:22
Этой офигенной новости нет ни на одном украинском ресурсе.
lager23 28 декабря 2018 | 20:23
Удивительно , но это произошло! Путинизм, в лице кремлядей, не может просчитать "укроходы" делая аналогии с собой...
alo0000 28 декабря 2018 | 20:25
Я - первый в очереди. И - единственный.
sagen 28 декабря 2018 | 20:29
Впереди две недели тотального пьянства. Запрет можно снять. Не доползут до границы. Примерно такова история знаковой фотографии "Водружение знамени Победы над Рейхстагом". Местные, армейские фотографы все запили по случаю победы, пришлось искать еврея. Вызывать его из Австрии в Москву Диму Халдея, где он пошил знамя и отправить его в Берлин. Так и родилась десятого мая 1941 года знаменитая фотография водружения знамени над Рейхстагом, сделанная Фимой с использованием знамени, сшитом, портным Израилем Кишицером из красных месткомовских скатертей, на которые расщедрился завхоз Гриша Любинский, с серпом и молотом, вырезанными Халдеем собственноручно из простыни. В утешение патриотам, американская знаменитая фотография "Водружение флага над Иводзимой" сделана тоже бывшим российским евреем Женей Розенталем.
udavvi_naebabchenku 28 декабря 2018 | 20:46
sagen: Юдэ, к чему ты наложил здесь эту кучугавна?
sg115 28 декабря 2018 | 20:48
sagen:
Иди проспись, ебанище.. А поотм почитай чот ты тут нагородил, алкаш ))))
nestor199 28 декабря 2018 | 20:56
sg115: А чего Вы от жида могли ожидать?
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 21:03
sagen:
Смотри у нас. Можем повторить.
koltak76_ 28 декабря 2018 | 21:11
salhomir__murza: Можем повторить..
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Миллионы погибших за своих Вошдей с обеих сторон, да не вопрос, будем хоть каждый год повторять.. Главное, чтобы Вошдь был доволен. Дядя Вова - мы с тобой!!!
leasptephinre1971 28 декабря 2018 | 20:47
В Новый год, волшебный праздник Вам желаю я любви. Чтобы много добрых эльфов Вам подарков принесли.
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andy66 28 декабря 2018 | 21:02
больше всего россиян волнует вопрос въезда в Украину... )))
А почему вас ваще это волнует, россияне?