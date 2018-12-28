Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой, если конгрессмены-демократы откажутся поддержать проект стены
Дональд Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой, если конгрессмены-демократы откажутся поддержать проект стены. На ее строительство требуется больше 5,5 миллиардов долларов, однако законодатели отказались утверждать бюджет из-за несогласия с этой статьей расходов. После этого работа части американского правительства была приостановлена. В Белом доме не исключили, что так называемый «шатдаун» может продлиться как минимум до 3-го января. Тогда начнет работать Конгресс нового созыва.
Комментарии6
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tvitov66 28 декабря 2018 | 20:19
"Если не будут брать - отключим газ"(с)
novyrusich 28 декабря 2018 | 20:25
Опять союзники России друг другу грозят в гороло вцепиться. Как их удержать.
Кремлины в отчаянии.
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Эрдоган: Асад ведет на севере Сирии "психологическую войну"
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Дамаск от необдуманных военных действий на севере Сирии, заявив, что Башар Асад ведет "психологическую войну".
Турецкий лидер намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, складывающуюся в районах Сирии, граничащих с Турцией.
Ранее в пятницу, 28 декабря, командование регулярной армии Сирии объявило, что войска взяли под контроль город Манбидж на севере страны (провинция Алеппо), который ранее контролировали отряды самообороны сирийских курдов (YPG), а после них – турки и американцы.
Ну а насчет перекрытия границы .. ничего у Трампа не получится.
Опять его распоряжение какой-нибудь суд графства отменит, а федеральный подтвердит.
eduardz 28 декабря 2018 | 20:26
novyrusich: +100500
olga__k 28 декабря 2018 | 20:36
novyrusich: про Трампа и границу -правильно-:))
kisa2000 28 декабря 2018 | 20:42
Да, не давайте 5 миллиардов Украине, и постройте стену.
carcagegons1976 28 декабря 2018 | 20:49
Новый год пусть прогонит из сердца обиды, Заметёт пусть пурга в жизни слёзы и грусть. Пусть добра и любви к вам примчатся флюиды. С новым счастьем, ребята! Ура! В добрый путь!
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