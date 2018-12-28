Дональд Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой, если конгрессмены-демократы откажутся поддержать проект стены. На ее строительство требуется больше 5,5 миллиардов долларов, однако законодатели отказались утверждать бюджет из-за несогласия с этой статьей расходов. После этого работа части американского правительства была приостановлена. В Белом доме не исключили, что так называемый «шатдаун» может продлиться как минимум до 3-го января. Тогда начнет работать Конгресс нового созыва.