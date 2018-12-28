Семь дворников остаются задержанными в отделе полиции по Нагорному району Москвы
Как пишет в Твиттере портал «ОВД-инфо», их хотят оставить на ночь без составления протоколов. Ранее сообщалось о задержании 30-ти дворников, которые пришли к местным властям с жалобами на условия труда. После того, как с сотрудниками ГБУ «Жилищник» поговорил глава управы, их стали рассаживать в полицейские автобусы. По данным источника Интерфакса, дворников проверяли на экстремистскую деятельность.
Комментарии7
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asyrj 28 декабря 2018 | 20:10
Уже за дворников взялись...
novyrusich 28 декабря 2018 | 20:38
asyrj: их хотят оставить на ночь без составления протоколов
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Теперь позвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны. Скажи, Серега!
так отпустите, вам же легче будет.
Чего возиться, коль жизнь осудит.
: Высоцкий.с)
sarov 28 декабря 2018 | 20:10
Т.е. экстремисты в данном случае - дворники? А точно, что не наоборот? Не те, которые их взяли в заложники и рассадили по автобусам?
tvitov66 28 декабря 2018 | 20:43
sarov: а разве должны холопы у бояр денег требовать? Это голимый экстремизм!
parsamychor1974 28 декабря 2018 | 20:45
Новых открытий, новых побед, Пусть унесет старый год все плохое, Пусть будет радость, не будет бед, Только прекрасное, только такое.
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lion64__4 28 декабря 2018 | 20:50
"Arbeiten, Arbeiten und Disziplin"
stopkran1969 28 декабря 2018 | 20:55
Знамо дело, сегодня жаловаться пришёл, а завтра родину продаст