Семь дворников остаются задержанными в отделе полиции по Нагорному району Москвы

Как пишет в Твиттере портал «ОВД-инфо», их хотят оставить на ночь без составления протоколов. Ранее сообщалось о задержании 30-ти дворников, которые пришли к местным властям с жалобами на условия труда. После того, как с сотрудниками ГБУ «Жилищник» поговорил глава управы, их стали рассаживать в полицейские автобусы. По данным источника Интерфакса, дворников проверяли на экстремистскую деятельность.