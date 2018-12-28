Верховный суд разрешил взыскивать компенсации за моральный вред от соседей-курильщиков

Об этом говорится в обзоре судебной практики. В документе отмечается прецедент, имевший место в Новосибирске. Там местный житель смог взыскать 5 тысяч рублей, пожаловавшись на вред, нанесенный ему дымом из соседней квартиры.

Сообщение Верховного суда нельзя рассматривать как запрет на курение в своем доме, так как разбирательство касалось конкретного дела, — сказал «Эху» адвокат, член движения «За права курильщиков» Эдуард Сухарев.

По словам Сухарева, истец так и не доказал, что дым попадал в его квартиру и нанес какой-либо вред.