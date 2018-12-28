Верховный суд разрешил взыскивать компенсации за моральный вред от соседей-курильщиков
Об этом говорится в обзоре судебной практики. В документе отмечается прецедент, имевший место в Новосибирске. Там местный житель смог взыскать 5 тысяч рублей, пожаловавшись на вред, нанесенный ему дымом из соседней квартиры.
Сообщение Верховного суда нельзя рассматривать как запрет на курение в своем доме, так как разбирательство касалось конкретного дела, — сказал «Эху» адвокат, член движения «За права курильщиков» Эдуард Сухарев.
По словам Сухарева, истец так и не доказал, что дым попадал в его квартиру и нанес какой-либо вред.
Комментарии13
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tariel_03 28 декабря 2018 | 20:06
Курильщики, рэперы и либерасы должны быть объявлены вне закона.
compare 28 декабря 2018 | 20:15
tariel_03: не получится...это "внезаконное" место уже заниешь ты и тебе подобные,п расы. разве не так?
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 21:12
compare:
Правильно ты его пид.расом назвал. Грузины все такие. Взять хотя-бы Сталина, Саакашвили, Кикабидзе, Шеварднадзе, Берия и Сванидзе. Все они являются пид.рами гнойными.
polsan 28 декабря 2018 | 20:16
tariel_03: Вы забыли добавить в список - отстойных троллей! )
salhomir__murza 28 декабря 2018 | 21:08
polsan:
Я бы еще добавил в этот список клятых москалей, грязных хохлов, англосаксонских ублюдков и вонючих жи.ов.
jetsam 28 декабря 2018 | 20:07
# истец так и не доказал, что дым попадал в его квартиру и нанес какой-либо вред. #
ну, сероводород от нпз, который почти ежедневно превышает нормы и источник
которого, якобы. ищут последние пять лет - тоже не докажешь,
что это вонь наносит моральный вред... ну воняет, как в сортире и что?
какой вред? это же не нанопыль патриарха....
danko_314zyes 28 декабря 2018 | 20:15
Необходимо этих хамов такими штрафами обложить, чтобы они даже во сне тряслись от мысли нагадить в подъезде.
v_bnd 28 декабря 2018 | 20:26
А что делать с негодяями, сжигающих Углеводородицу (бензин, диз.топливо) ? Тут жыж цельных два моральных преступления:
1. воняет
2. единственну гордость (Углеводородицу) аки богопротивные инквизиторы предают аутодафе (публичное сожжение)
vedma2017 28 декабря 2018 | 20:28
"движение за права курильщиков" - курильщики-экстремисты ?
Если бы не доказал, компенсацию не присудили бы.
Доказать, наверное, действительно трудно. Но сомневаться - просто хамство. Можно подумать, никто не знает, как распространяется дым.
Брать бы с курильщиков штраф - по 5 тысяч за каждую выкуренную сигарету.
nikolas123 28 декабря 2018 | 20:33
vedma2017: А с глупых людей штраф за каждое сказанное слово.
y20160414 28 декабря 2018 | 21:15
nikolas123:
Не так уж глуп защитник наркоманов «Сухарев», если получил «корочки» адвоката. А если недоумки предоставят ему возможность штрафовать их за каждое слово, он ещё и миллионером станет…
wrk 28 декабря 2018 | 20:55
vedma2017: обыкновенный фашизм
thyikesota1982 28 декабря 2018 | 20:44
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