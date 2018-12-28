Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опасается за свою жизнь в случае депортации на родину

Его хотят выслать из Польши. Сегодня у посольства страны в Москве правозащитники «Мемориала» провели пикеты в поддержку мужчины.

До 2015-го года Абдурахманов жил в Грозном и работал заместителем директора в местном отделении «Электросвязи». Он бежал из Чечни после конфликта с родственниками главы республики Рамзана Кадырова. В России мужчину обвиняют в том, что он якобы выехал в Сирию и участвовал в незаконных вооруженных формированиях.