Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опасается за свою жизнь в случае депортации на родину
Его хотят выслать из Польши. Сегодня у посольства страны в Москве правозащитники «Мемориала» провели пикеты в поддержку мужчины.
До 2015-го года Абдурахманов жил в Грозном и работал заместителем директора в местном отделении «Электросвязи». Он бежал из Чечни после конфликта с родственниками главы республики Рамзана Кадырова. В России мужчину обвиняют в том, что он якобы выехал в Сирию и участвовал в незаконных вооруженных формированиях.
Комментарии1
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sokal123 28 декабря 2018 | 19:43
Еще бы не опасался за жизнь в кадыровых пенатах. Запытают до безумия ,а потом посадят до конца жизни . Родина она такая -не щадит и не любит своих сыновей.