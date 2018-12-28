Мировые цены на нефть сегодня вновь снижаются
Марка Brent к этому моменту подешевела более чем на полтора процента, и баррель стоит 52 доллара. На этом фоне на бирже незначительно дешевеет российский рубль.
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Марка Brent к этому моменту подешевела более чем на полтора процента, и баррель стоит 52 доллара. На этом фоне на бирже незначительно дешевеет российский рубль.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
Комментарии3
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tariel_03 28 декабря 2018 | 19:37
Ну, на этот раз Путину и Рашке конец. И даже 86% ватников не спасут Путина от справедливого гнева граждан России.
tvitov66 28 декабря 2018 | 19:39
Смеркалось ... на бирже незначительно дешевеет российский рубль ...
tariel_03 28 декабря 2018 | 19:43
tvitov66:
Надеемся, что рубль теперь уж точно рухнет. Это вызовет коллапс в экономике, резкое обнищание ватного биомусора, что приведет к социальному взрыву, который вполне может возглавить либеральная оппозиция.