В Израиле умер писатель Амос Оз. Ему было 79 лет
Как сообщила в Твиттере его дочь, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Оз родился в Иерусалиме в 1939-м году. Он написал более 30-ти крупных произведений. Его самые известные работы – романы «Черный ящик», «Повесть о любви и тьме» и «Иуда». В этом году он стал лауреатом российской премии «Ясная поляна» в номинации «иностранная литература». Оз считается одним из главных писателей Израиля.
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pattrick1 28 декабря 2018 | 19:41
В Израиле умер писатель Амос Оз. Ему было 79 лет...
Недавно смотрел его интервью у В.Познера. Амос Оз всю жизнь критиковал еврейский нацизм.