Заложники, захваченные вооруженным грабителем в банке в Чехии, освобождены
Cам злоумышленник задержан. Об этом сообщает местная полиция. Отмечается, что никто не пострадал. О мотивах преступника пока ничего не известно.
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Cам злоумышленник задержан. Об этом сообщает местная полиция. Отмечается, что никто не пострадал. О мотивах преступника пока ничего не известно.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
Комментарии1
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aleksandr39 28 декабря 2018 | 19:38
Им оказался боевик -наемник из ОПГ "днр -лугандон "