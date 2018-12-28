Самарская чиновница посоветовала одинокой матери не жаловаться на крошечное пособие
Самарская чиновница посоветовала одинокой матери не жаловаться на крошечное пособие, а разводить сады и огороды, чтобы не кормить своего ребёнка плохими продуктами.
Министр социально-демографической политики Самарской области Марина Антимонова, ставшая одиозно известной в регионе, исполняя поручение экс-губернатора Меркушкина о лишении жителей области части полагающихся им ранее льгот, прокомментировала в своём микроблоге в твиттере реплику пользовательницы. Юлия Коротаева под новостью о сокращении населения в губернии написала: «Куда рожать-то? На пособие 50 рублей. Жить на 117 рублей и МРОТ. В сад не ходить (+иждивенцем добавляется бабушка), вещи детям не покупать, кормить дешёвой едой на пальмовом масле…». На что Антимонова в духе Глацих ответила буквально следующее: «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!» А потом ещё и упрекнула одиноких женщин в отсутствии ответственности за создание полноценной семьи. Возмущение ответом чиновницы выплеснулось из социальных сетей сначала в местные электронные, а затем и федеральные СМИ. Антимонова вынуждена была признать, что допустила некорректное выражение, тут же, впрочем, добавив, что оно было вырвано из контекста и растиражировано.
Заступившийся за своего министра губернатор Дмитрий Азаров назвал случившееся издержками информационного бума и призвал своих подчинённых учиться культуре открытого общения с людьми.
Комментарии11
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post_v 28 декабря 2018 | 19:07
фраза "самарская чиновница Антимонова – сволочь" вырвана их контекста
kir_pich_101 28 декабря 2018 | 19:09
post_v: Еще одна мерзота вошьдя, думающая, что ей все можно.
Язык бы им всем вырвать.
bozman_xl 28 декабря 2018 | 19:20
kir_pich_101: Цитирую одного своего земляка из Самарской обл:
Такое впечатление что чиновники получили скрытый приказ брать огонь на себя.
Отводя главное направление от Кремля.
Иначе, откуда у них такое самопожертвование?
pontifig 28 декабря 2018 | 19:31
bozman_xl: чем они жертвуют ?
monik_7 28 декабря 2018 | 19:37
kir_pich_101: а что вырвать тем, кто рожает без кормовой базы?
varz 28 декабря 2018 | 19:23
Клишас! Клииишаааас! Давай, внеси закон о наказании чиновников за явное неуважение ими граждан. Часы подарю! У меня от бабушки будильник остался, он правда не работает, зато винтажный и очень тяжелый.
omichka 28 декабря 2018 | 19:36
varz:
ему китайский сойдет
polsan 28 декабря 2018 | 19:17
Как ненавидят чиновники, жирующие на деньги налогоплательщиков, свой народ!! Позорище!!
tag188 28 декабря 2018 | 19:19
Наш народ получил именно тех чиновников, которых заслуживает.
Самоуверенных, наглых и беспринципных.
Терпите дальше :))
tvitov66 28 декабря 2018 | 19:42
tag188: "Бог терпел и нам велел"(с) - держитесь там, нам еще омэрыку пубеждать!
nemez1 28 декабря 2018 | 19:43
как ни министр, так мутант, беда, однако, россияне.