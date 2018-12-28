Самарская чиновница посоветовала одинокой матери не жаловаться на крошечное пособие, а разводить сады и огороды, чтобы не кормить своего ребёнка плохими продуктами.



Министр социально-демографической политики Самарской области Марина Антимонова, ставшая одиозно известной в регионе, исполняя поручение экс-губернатора Меркушкина о лишении жителей области части полагающихся им ранее льгот, прокомментировала в своём микроблоге в твиттере реплику пользовательницы. Юлия Коротаева под новостью о сокращении населения в губернии написала: «Куда рожать-то? На пособие 50 рублей. Жить на 117 рублей и МРОТ. В сад не ходить (+иждивенцем добавляется бабушка), вещи детям не покупать, кормить дешёвой едой на пальмовом масле…». На что Антимонова в духе Глацих ответила буквально следующее: «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!» А потом ещё и упрекнула одиноких женщин в отсутствии ответственности за создание полноценной семьи. Возмущение ответом чиновницы выплеснулось из социальных сетей сначала в местные электронные, а затем и федеральные СМИ. Антимонова вынуждена была признать, что допустила некорректное выражение, тут же, впрочем, добавив, что оно было вырвано из контекста и растиражировано.

Заступившийся за своего министра губернатор Дмитрий Азаров назвал случившееся издержками информационного бума и призвал своих подчинённых учиться культуре открытого общения с людьми.