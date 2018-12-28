В центре Москвы произошла потасовка известных рэперов.

Как сообщается, хип-хоп-исполнитель Obe 1 Kanobe, которого сопровождали два человека, напал на рэпера Птаху.

Инцидент снимал на видео один из нападавших. Запись оказалась в распоряжении телеканал РЕН, на ней видно, как на улице мужчина в темной одежде нападает на Птаху со спины и наносит удар, после чего рэпер пытается убежать. Его преследует три человека, один из которых продолжает снимать происходящее на камеру, слышны выстрелы. Рэперу удалось добежать до ворот стоящего неподалеку здания, где к ним вышел охранник и попытался успокоить участников конфликта. На видео также видно, что Птаха держит в руках предмет, похожий на пистолет, а один из преследовавших его мужчин – биту. Как выяснилось, это рэпер Obe 1 Kanobe. В своем Твиттере он написал, что бил бывшего участника группы Centr один. Серьезных повреждений в ходе потасовки никто не получил. Как рассказала, менеджер Птахи «Пятому каналу», разногласия между исполнителями возникли уже давно, и это не первый раз, когда они ввязываются в драку.

На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Напомню, что Птаха был одним из тех, кого в начале декабря пригласили в Госдуму на обсуждение ситуации вокруг отмены концертов рэперов в российских регионах.