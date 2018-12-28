В центре Москвы произошла потасовка известных рэперов.
Как сообщается, хип-хоп-исполнитель Obe 1 Kanobe, которого сопровождали два человека, напал на рэпера Птаху.
Инцидент снимал на видео один из нападавших. Запись оказалась в распоряжении телеканал РЕН, на ней видно, как на улице мужчина в темной одежде нападает на Птаху со спины и наносит удар, после чего рэпер пытается убежать. Его преследует три человека, один из которых продолжает снимать происходящее на камеру, слышны выстрелы. Рэперу удалось добежать до ворот стоящего неподалеку здания, где к ним вышел охранник и попытался успокоить участников конфликта. На видео также видно, что Птаха держит в руках предмет, похожий на пистолет, а один из преследовавших его мужчин – биту. Как выяснилось, это рэпер Obe 1 Kanobe. В своем Твиттере он написал, что бил бывшего участника группы Centr один. Серьезных повреждений в ходе потасовки никто не получил. Как рассказала, менеджер Птахи «Пятому каналу», разногласия между исполнителями возникли уже давно, и это не первый раз, когда они ввязываются в драку.
На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
Напомню, что Птаха был одним из тех, кого в начале декабря пригласили в Госдуму на обсуждение ситуации вокруг отмены концертов рэперов в российских регионах.
Комментарии14
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olegleon 28 декабря 2018 | 19:10
русский рэпер это как негр-балалаечник
tariel_03 28 декабря 2018 | 19:19
olegleon:
Русских реперов надо объявить вне закона. Тупое негритянское явление никак под искусство не тянет.
victor_xy 28 декабря 2018 | 19:42
Хочу РЕШИТЕЛЬНО заступиться за русских рэперов! - это публика есть наше исконно русское - есть ремейк частушечников прошлого и позапрошлого веков России, только вот поют они теперь частушки несколько по другому, ну и что?...
aleksandr39 28 декабря 2018 | 19:30
olegleon: русские рэперы это типичные бандиты -наемники из ОПГ "днр -лугандон "
cromwel 28 декабря 2018 | 19:10
Да ладно, прямо потасовка! Проста Птахе по балде заехали. Может чирикать перестанет теперь.
Хотя голова у таких не самый важный орган.
tariel_03 28 декабря 2018 | 19:21
cromwel:
Надо не только Птаху мочить, но всю эту либерально рэпнутую шпану.
ura_123 28 декабря 2018 | 19:38
tariel_03: Ну иди Басту замочи,герой диванный. А более лучше начни с Джеронимо или Мастера,хотя у вас в чучмекестана есть ещё с десяток реперов и все как один либеральные.
varz 28 декабря 2018 | 19:14
Выясняли у кого рэпа больше, пока охранник не вмешался и не испортил праздник.
ded62ushka 28 декабря 2018 | 19:17
Самое омерзительное в этой истории - удар со спины. А в остальном. Ну, подрались два пародиста...
tariel_03 28 декабря 2018 | 19:24
ded62ushka:
Против рэпера и либераса все методы воздействия дозволены. Со спины, сбоку, снизу...
ura_123 28 декабря 2018 | 19:40
tariel_03: Снизу почаще подходи,гордый чучмекский всадник на ишаке. Чисто Санчо-Панса)))
sg115 28 декабря 2018 | 19:17
Блять, слов нет. Новость дня на... Как в добром Советском мультике "— Ух ты!.. Ой, что делается! На планете консервных банок подрались банки с тушёнкой! " Не, какая тушенка? Подрались два овоща
neon001 28 декабря 2018 | 19:22
реал ганкста
tetriz 28 декабря 2018 | 19:32
Обиван перешёл на Тёмную Сторону?! ^^