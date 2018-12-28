Вооруженный грабитель держит в банке в Чехии 8 заложников.
Как сообщает местная полиция, пока никто из клиентов не пострадал. Ранее одного из заложников преступник отпустил. Район оцеплен полицией. С грабителем идут переговоры. Сообщается, что напавшему на банк около 28-ми лет и он хочет передать какую-то информацию правоохранителям.
Комментарии2
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tariel_03 28 декабря 2018 | 19:17
Русский хакер, не иначе.
aleksandr39 28 декабря 2018 | 19:27
Заложников захватил боевик -наемник из ОПГ "днр -лугандон " который приехал в Чехию " в отпуск " чтобы начать процесс образования ЧНР ( Чешская Народная Республика ) ну как в Донбассе .