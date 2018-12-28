Вооруженный грабитель держит в банке в Чехии 8 заложников.

Как сообщает местная полиция, пока никто из клиентов не пострадал. Ранее одного из заложников преступник отпустил. Район оцеплен полицией. С грабителем идут переговоры. Сообщается, что напавшему на банк около 28-ми лет и он хочет передать какую-то информацию правоохранителям.