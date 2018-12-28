Полиция в Москве задержала 30 дворников в рамках проверки на экстремистскую деятельность.

Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Ранее сотрудники ГБУ «Жилищник» пришли к управе Нагорного района с жалобами на условия труда.

Никакого конфликта с правоохранительными органами не было, — сказал «Эху» один из дворников, Джафар Юрматов.

Официальных комментариев полиции по поводу задержания дворников пока не поступало.