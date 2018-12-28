Полиция в Москве задержала 30 дворников в рамках проверки на экстремистскую деятельность.
Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Ранее сотрудники ГБУ «Жилищник» пришли к управе Нагорного района с жалобами на условия труда.
Никакого конфликта с правоохранительными органами не было, — сказал «Эху» один из дворников, Джафар Юрматов.
Официальных комментариев полиции по поводу задержания дворников пока не поступало.
Комментарии20
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danko1 28 декабря 2018 | 19:05
Реальные экстремисты: желают, чтобы им зарплату полностью платили.
brandfa 28 декабря 2018 | 19:17
danko1: реальные экстремисты в начале 90-ых уничтожили действующий строй, раскололи страну, и сейчас, сидя в своих кабинетах, досасывают из неё и её многострадального народа последние соки.
in_cat_we_trust 28 декабря 2018 | 19:30
danko1:
Если убран двор и чист,
Значит дворник - экстримист
putin_itogy 28 декабря 2018 | 19:07
"Сволочи".(с)
tariel_03 28 декабря 2018 | 19:12
putin_itogy:
Шендеровичей надо проверять на экстремистскую деятельность, и прочих гозманов, а не беззащитных дворников.
olegleon 28 декабря 2018 | 19:08
"сотрудники ГБУ «Жилищник» пришли к управе Нагорного района с жалобами на условия труда."
Бай собак лицо камча бил... Каюм жениться хотел! деньга не был калым платить! Папка старый у меня. Мамка старый. Юрт совсем худая стал... дождик был, крыша капает... Халат! О! Халат не был мене, халат не был, честное слово у мене халат не был.. каждый шакал халат носит. Я целый год без халат ходил!
remych 28 декабря 2018 | 19:09
Любое выражение протеста несет в себе прямую угрозу государственным устоям. Открытый публичный протест могут выражать только враги России.
ded62ushka 28 декабря 2018 | 19:12
Не нравятся условия - увольняйтесь...
kir_pich_101 28 декабря 2018 | 19:13
Так надо задержать тысяч тридцать!
А когда в дерьме столица погрязнет, тогда и начать чесаться.
sparky 28 декабря 2018 | 19:13
Просят платить за дополнительную работу?
Да конечно, это экстремизм, прямо как лайки в Инете, а может и хуже.
ohrjr 28 декабря 2018 | 19:15
А Бирюкова, генерального дворника Москвы, не прихватили?
jon 28 декабря 2018 | 19:15
"задержала дворников в рамках проверки на экстремистскую деятельность"
Я давно подозревал, что с этими дворниками что-то не так: то мусор убирают, то снег - короче сплошная конспирация.
pulalala 28 декабря 2018 | 19:17
Не хотят такжики мести москву - заставим пиндосов.
От москвы до аляски.
canary 28 декабря 2018 | 19:33
pulalala: ded62ushka: заставим
это кто и как?
gauchi 28 декабря 2018 | 19:19
Да и вообще, в желтых жилетах вениками машут
stanislav1975 28 декабря 2018 | 19:24
Рискуют полицаи. После праздников придут на работу, а вместо ментовки - гигантский сугроб.
canary 28 декабря 2018 | 19:31
в чем экстремизм -то?
tetriz 28 декабря 2018 | 19:39
Вот так встанут на колени перед барской усадьбой, шапки снимут, - и стоят, бунтуют.
И ведь знают, сволочи, что бунтуют, - а всё равно стоят! (С)
xlsergei 28 декабря 2018 | 19:40
"Миру-мир", в РФ звучит тоже как экстремизм. Главный экстремист по телеку ракетами машет.
sergey_volkov 28 декабря 2018 | 19:43
Конфисковать у них мётлы и веники. Пусть знают как экстремизм разводить.