Застрявшие на Камчатке из-за непогоды пассажиры «Аэрофлота» будут вывезены дополнительным рейсом

Об этом сообщил сам перевозчик. Из-за плохой погоды и обледенения посадочной полосы рейс из «Шереметьево» в Петропавловск-Камчатский был перенаправлен за 2 тысячи километров во Владивосток.

Ранее пассажиры пожаловались, что узнали об отмене рейса из смс-сообщений от «Аэрофлота». Причем перевозчик, по их словам, не назвал причину этого. В компании попросили «не раскачивать» ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям.