Застрявшие на Камчатке из-за непогоды пассажиры «Аэрофлота» будут вывезены дополнительным рейсом
Об этом сообщил сам перевозчик. Из-за плохой погоды и обледенения посадочной полосы рейс из «Шереметьево» в Петропавловск-Камчатский был перенаправлен за 2 тысячи километров во Владивосток.
Ранее пассажиры пожаловались, что узнали об отмене рейса из смс-сообщений от «Аэрофлота». Причем перевозчик, по их словам, не назвал причину этого. В компании попросили «не раскачивать» ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям.
Комментарии2
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glotze7 28 декабря 2018 | 18:56
Всегда думал, что в Петропавловске-Камчатском полночь, а оказалось - еще и гололед. Велика Россиюшка, но ситуацию лучше не раскачивать.
putin_itogy 28 декабря 2018 | 19:04
Что, не могли КВСа найти, с допуском 15/120...?