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18:31, 28 декабря 2018

В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху

Ответственность за избиение музыканта на себя взял другой хип-хоп исполнитель – Оби 1 Кеноби. Судя по опубликованному в интернете видео, на Птаху напали сзади. Его ударили бейсбольной битой. После того, как он бросился бежать, нападавшие погнались за ним. На ролике слышатся выстрелы и нецензурная брань.
Конфликт завершился после вмешательства охранника одного из торговых центров. Он разнял дерущихся. На место были вызваны сотрудники полиции.

Комментарии

12

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olegleon 28 декабря 2018 | 18:34

"Конфликт завершился после вмешательства охранника"

- Потом пришёл лесник и всех разогнал.

gvs 28 декабря 2018 | 18:38

Рэп-баттл )))

olegleon 28 декабря 2018 | 18:53

gvs:
- йо, бро! у меня бита, бро
я тебя бить буду и тебе будет бо-бо
- чувак, я от тебя убегу
так тебе и говорю

охранник: - голубки, ну-ка свалили отсюда

jons25 28 декабря 2018 | 18:42

Разборки гопников-быдляков

polsan 28 декабря 2018 | 18:46

Спасибо, что в новостях их хоть не называют музыкантами! ))

dyymm 28 декабря 2018 | 18:46

На смену быдло-шансону пришёл быдло-рэп - вот такой вот вклад в мировую культуру страны с населением около 150 миллионов...

sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 18:49

А Хаски ещё битой не прилетело? Когда прилетит онмухой прилетит в полицию за помощью. Не жалко этих так называемых "музыкантов", пропагандирующих разврат и наркоту.

alex_melnikov Алексей Мельников 28 декабря 2018 | 18:53

Лихие путинские годы ...

Бейсбольные биты, стрельба ...

ilich1971 28 декабря 2018 | 19:10

alex_melnikov: конечно!!! А в США топ 13 убитых в перестрелках реперов , начиная с 2PACа ? Эту «часовню» тоже Путин развалил? Может это просто не совсем спокойное направление в музыке?

archibald_dandy_esquire 28 декабря 2018 | 19:13

alex_melnikov: " Лихие путинские годы ... Бейсбольные биты, стрельба ... "

не надо огорчаться сейчас - чуть позже будет хуже
навскидку - 2019 год станет реально нервным годом, по сравнению с которым все предыдущие годы шестипутинщины будут казаться реально стабильными - система нереально пошла вразнос

lion64__4 28 декабря 2018 | 18:54

Должно быть, наркоту не поделили эти рэперы.

permsky_valenok 28 декабря 2018 | 19:01

Я это так себе представляю: перешедший на Темную сторону Луны... ээээ... Силы некто Птах, любимый ученик Императора Пол-плотины, намеренно размахивал крыльями и гнал волну холодного воздуха на юного АрлеКино Скайблогера. И магистр джедаев, желая спасти малыша от простуды, с криком: "Вы же мне ребенка простудите!", - выхватил волшебную биту, и бросился на адепта Темной стороны... Не щадя живота своего, и пылая праведным негодованием... А почему, вы меня спросите, не световой меч? Все просто: при нынешних тарифах на электроэнергию световой меч уже полгода как отключен, и опечатан сетевой компанией, принадлежащей также Императору. А уж стрельба - это дело ручонок АрлеКино, который не утерпел помочь учителю.
Да пребудет с ними шворц.

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