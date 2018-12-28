В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху
Ответственность за избиение музыканта на себя взял другой хип-хоп исполнитель – Оби 1 Кеноби. Судя по опубликованному в интернете видео, на Птаху напали сзади. Его ударили бейсбольной битой. После того, как он бросился бежать, нападавшие погнались за ним. На ролике слышатся выстрелы и нецензурная брань.
Конфликт завершился после вмешательства охранника одного из торговых центров. Он разнял дерущихся. На место были вызваны сотрудники полиции.
Комментарии12
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olegleon 28 декабря 2018 | 18:34
"Конфликт завершился после вмешательства охранника"
- Потом пришёл лесник и всех разогнал.
gvs 28 декабря 2018 | 18:38
Рэп-баттл )))
olegleon 28 декабря 2018 | 18:53
gvs:
- йо, бро! у меня бита, бро
я тебя бить буду и тебе будет бо-бо
- чувак, я от тебя убегу
так тебе и говорю
охранник: - голубки, ну-ка свалили отсюда
jons25 28 декабря 2018 | 18:42
Разборки гопников-быдляков
polsan 28 декабря 2018 | 18:46
Спасибо, что в новостях их хоть не называют музыкантами! ))
dyymm 28 декабря 2018 | 18:46
На смену быдло-шансону пришёл быдло-рэп - вот такой вот вклад в мировую культуру страны с населением около 150 миллионов...
sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 18:49
А Хаски ещё битой не прилетело? Когда прилетит онмухой прилетит в полицию за помощью. Не жалко этих так называемых "музыкантов", пропагандирующих разврат и наркоту.
alex_melnikov Алексей Мельников 28 декабря 2018 | 18:53
Лихие путинские годы ...
Бейсбольные биты, стрельба ...
ilich1971 28 декабря 2018 | 19:10
alex_melnikov: конечно!!! А в США топ 13 убитых в перестрелках реперов , начиная с 2PACа ? Эту «часовню» тоже Путин развалил? Может это просто не совсем спокойное направление в музыке?
archibald_dandy_esquire 28 декабря 2018 | 19:13
alex_melnikov: " Лихие путинские годы ... Бейсбольные биты, стрельба ... "
не надо огорчаться сейчас - чуть позже будет хуже
навскидку - 2019 год станет реально нервным годом, по сравнению с которым все предыдущие годы шестипутинщины будут казаться реально стабильными - система нереально пошла вразнос
lion64__4 28 декабря 2018 | 18:54
Должно быть, наркоту не поделили эти рэперы.
permsky_valenok 28 декабря 2018 | 19:01
Я это так себе представляю: перешедший на Темную сторону Луны... ээээ... Силы некто Птах, любимый ученик Императора Пол-плотины, намеренно размахивал крыльями и гнал волну холодного воздуха на юного АрлеКино Скайблогера. И магистр джедаев, желая спасти малыша от простуды, с криком: "Вы же мне ребенка простудите!", - выхватил волшебную биту, и бросился на адепта Темной стороны... Не щадя живота своего, и пылая праведным негодованием... А почему, вы меня спросите, не световой меч? Все просто: при нынешних тарифах на электроэнергию световой меч уже полгода как отключен, и опечатан сетевой компанией, принадлежащей также Императору. А уж стрельба - это дело ручонок АрлеКино, который не утерпел помочь учителю.
Да пребудет с ними шворц.