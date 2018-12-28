В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху

Ответственность за избиение музыканта на себя взял другой хип-хоп исполнитель – Оби 1 Кеноби. Судя по опубликованному в интернете видео, на Птаху напали сзади. Его ударили бейсбольной битой. После того, как он бросился бежать, нападавшие погнались за ним. На ролике слышатся выстрелы и нецензурная брань.

Конфликт завершился после вмешательства охранника одного из торговых центров. Он разнял дерущихся. На место были вызваны сотрудники полиции.