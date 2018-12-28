Следствие заподозрило начальника мордовской исправительной колонии в превышении должностных полномочий
Уголовное дело было возбуждено после проверки ФСИН в исправительном учреждении. По версии следствия, Юрий Куприянов привлекал осужденных к сверхурочной работе на швейном производстве, в том числе и в ночное время. Ранее сообщалось, что всё руководство ИК №14 было отстранено от обязанностей.
Информация о рабском труде в этой колонии поступала и раньше. На это жаловалась осужденная участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Но тогда ФСИН не находила фактов, подтверждающих нарушения.
Комментарии3
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novyrusich 28 декабря 2018 | 18:54
Отчислдять стал мало, вот и нарущшения обнаруцжились.
Забыл главвную заповедь российского чиновника:
Делиться надо с начальством. Щедро делиться,не скупердяйничать.
splin2 28 декабря 2018 | 19:31
novyrusich: Следствие только заподозрило, а он уже давно должен быть осужден.
putin_itogy 28 декабря 2018 | 19:00
Быть добру!
Козла, на нары!