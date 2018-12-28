Следствие заподозрило начальника мордовской исправительной колонии в превышении должностных полномочий

Уголовное дело было возбуждено после проверки ФСИН в исправительном учреждении. По версии следствия, Юрий Куприянов привлекал осужденных к сверхурочной работе на швейном производстве, в том числе и в ночное время. Ранее сообщалось, что всё руководство ИК №14 было отстранено от обязанностей.

Информация о рабском труде в этой колонии поступала и раньше. На это жаловалась осужденная участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Но тогда ФСИН не находила фактов, подтверждающих нарушения.