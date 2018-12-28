Болельщики футбольного «Зенита» провели акцию в Петербурге у «Газпром арены» в поддержку Кокорина и Мамаева

Болельщики футбольного «Зенита» провели акцию в Петербурге у «Газпром арены» в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они также записали игрокам новогодние пожелания и поздравлениями. О чём говорили и зачем устроили акцию болельщики узнал Андрей Кусков.

Бодрый заряд, который на стадионе было бы привычно слышать как минимум от всего фанатского виража сегодня скандировали всего шесть человек. Чуть позже, к ним присоединились ещё двое. Все хотели бы освобождения нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева из СИЗО. Организатор акции Игорь Шумилин из-за небольшого числа сторонников не расстроился, хотя и признался, что в соцсетях ему обещали прийти более пятидесяти человек.

Возраст группы поддержки от 16 до 40 с небольшим. Самая взрослая активистка — Наталья. Она стояла с плакатом «Саша, мы с тобой! Свободу ребятам». По словам женщины, футболисты для неё как дети и проступок они совершили по глупости. На её взгляд, они не заслуживают столь сурового наказания. Тем более, ей есть с чем сравнивать.

После недолгих комментариев для журналистов участники акции в поддержку футболистов сообщили о том, что они готовы поехать на следующие заседание по делу Кокорина и Мамаева в Москву. А пока, пойдут в семейном формате пообщаться в кафе и выпить чаю. Стулья пообещали не трогать и уж тем более не прикасаться к горячительным напиткам. На прощание они вновь зарядили несколько кричалок в поддержку Александра Кокорина.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев избили двух человек в Москве в начале октября. Суд выбрал для них меру пресечения в виде ареста. Последний раз его продлили до восьмого февраля.