В Кремле ознакомились с обращением главы РУСАДА Юрия Гануса, который предупреждает о возможной самоизоляции России в связи с невыполнением требований Всемирного антидопингового агентства. Для подобных предположений нет оснований, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что мнение руководителя РУСАДА в любом случае будет принято во внимание, поскольку это – экспертная точка зрения.

Ранее Юрий Ганус заявил, что последствия для российского спорта будут очень тяжелые, если Россия не предоставит экспертам ВАДА доступ к данным московской лаборатории.

Допуск и затребованные документы ВАДА должна получить до 31 декабря. Пока этого не произошло, — отмечает наш спортивный обозреватель Алексей Осин.

Если экспертам будет отказано в доступе, ВАДА снова введет санкции против РУСАДА, что может повлечь массовые дисквалификации спортсменов, а Россия не сможет проводить у себя международные соревнования.