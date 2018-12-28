В Кремле ознакомились с обращением главы РУСАДА Юрия Гануса
В Кремле ознакомились с обращением главы РУСАДА Юрия Гануса, который предупреждает о возможной самоизоляции России в связи с невыполнением требований Всемирного антидопингового агентства. Для подобных предположений нет оснований, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков добавил, что мнение руководителя РУСАДА в любом случае будет принято во внимание, поскольку это – экспертная точка зрения.
Ранее Юрий Ганус заявил, что последствия для российского спорта будут очень тяжелые, если Россия не предоставит экспертам ВАДА доступ к данным московской лаборатории.
Допуск и затребованные документы ВАДА должна получить до 31 декабря. Пока этого не произошло, — отмечает наш спортивный обозреватель Алексей Осин.
Если экспертам будет отказано в доступе, ВАДА снова введет санкции против РУСАДА, что может повлечь массовые дисквалификации спортсменов, а Россия не сможет проводить у себя международные соревнования.
Комментарии1
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novyrusich 28 декабря 2018 | 18:49
Идиотыф в Рос сии никак не определятся чего они хотят?
Или им 3 года не хватило, чтобы подделать лабораторные данные. Думают за недельку окончательно следы уничтожить?
И для отмазки придумали абсолютную чушь, что электронное оборудование для перезаписи данных у экспертов ВАДА не той системы.
Получат полную и окончательную дисквалификацию РУСАДА и будут орать про русофобию. Ну не идиоты ли?