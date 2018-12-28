2018-ый год ознаменовался резкой сменой общественных настроений
Это может дать долгосрочный эффект, — пишет газета Ведомости в публикации под заголовком «Новая политическая реальность в России».
Организатор конкурса «Лидеры России» уверяют, что желающих работать во власти более чем достаточно, но эта ситуация вполне может измениться. Чиновник может потерять работу из-за неосторожной фразы, а вышестоящее начальство переваливает созданные им проблемы на подчиненных, — отмечает газета Ведомости.
Комментарии1
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danko1 28 декабря 2018 | 18:34
Короче, верхи из гопников и тупиц править не могут, а могут только грабить, а населению это начало надоедать, когда пряники закончились и один кнут остался.