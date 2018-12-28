Бизнесмен Дмитрий Михальченко получил 4 года 7 месяцев колонии общего режима по делу о контрабанде алкоголя. Элитное спиртное ввозилось из Европы под видом строительного герметика.

Поддержать Михальченко на оглашении приговора в Басманный суд пришли несколько десятков человек – родственники и друзья бизнесмена. После того, как судья Елена Ленская вынесла решение, многие из них не смогли скрыть радости, ведь ранее прокуратура запросила для Михальченко 10 лет колонии строгого режима. По сравнению с этим приговор действительно оказался мягким.

Под стражей бизнесмен находился около трех лет. Суд зачтет их в срок приговора, поэтому Михальченко может оказаться на свободе уже через несколько месяцев, рассказал его адвокат Александр Сафронов.

Сафронов

На скамье подсудимых вместе с Михальченко находился его заместитель Борис Коревский – суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Сомелье Алексей Мищенко получил три года условно.

Фигурантам дела вменялась организация контрабанды элитного алкоголя, который закупали в ЕС и доставляли в Россию под видом строительного герметика, значительно занижая стоимость товара.

Несмотря на мягкий приговор, Михальченко может так и не выйти на свободу из-за другого уголовного дела. В августе Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации преступного сообщества. По версии следствия, злоумышленники похитили около 1,5 миллиардов рублей при строительстве дома приемов в резиденции российского президента в Ново-Огарево. По данным РБК, один из фигурантов дела заявил, что это был не единственный эпизод – хищения имели место на 17 объектах, включая Большой Кремлевский дворец и Грановитую палату Кремля. Заказчиками работ в основном выступали ФСО и министерство культуры. Офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин проходят обвиняемыми по делу о хищениях вместе с Михальченко.

По данным интернет-издания «Фонтанка», сотрудники ведомства оказывали покровительство бизнесмену, но после его ареста значительная часть активов Михальченко оказалась в руках членов семей генералов Евгения Мурова и Николая Негодова.

Ранее Михальченко также проходил свидетелем по так называемому «делу реставраторов». Один из осуждённых подрядчиков входил в холдинг «Форум», принадлежащий бизнесмену.