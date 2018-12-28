Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова скупила пентхаусы в элитном жилом комплексе на Цветном бульваре, об этом узнала «Медуза». Рыночную стоимость квартир интернет-издание оценило примерно в полтора миллиарда рублей. Впрочем, это далеко не вся недвижимость, которой владеют родственники столичного чиновника.

С последних этажей в жилом комплексе «Легенда Цветного» открывается живописный вид на центр города. Такие квартиры с панорамным остеклением в башне три года назад в один день купили родственники московского вице-мэра, утверждает Медуза. По информации сетевого издания, сразу четыре пентхауса приобрела старшая дочь Бирюкова Ирина, ещё две достались его сыну Александру. Чья жена заселилась в оставшиеся три. По оценке Медузы, общая площадь квартир вдвое больше чем у магазина Елисеевский на Тверской. Ну а рыночная стоимость может превышать полтора миллиарда рублей. Владеет жилым комплексом холдинг Capital Group, через подконтрольные компании он получает контракты на благоустройство Москвы. Программы курирует как раз Бирюков. За последние 4 года структуры холдинга по программе Моя улица получили контракты на общую сумму почти в 21 с половиной миллиарда рублей, рассказал Эху журналист Медузы, автор расследования Иван Голунов. Голунов

Недвижимости у семьи Бирюкова как выяснила Медуза много. Это и участок земли на 15 гектаров в Подмосковье, у старшей дочери вице-мэра там аж три дома, площадь самого большого приближается к той, что занимают все купленные пентхаусы в Легенде Цветного. При этом в декларации у вице-мэра указано, что он владеет всего лишь участком в 15 соток. Кроме загородных домов и пентхаусов на Цветном той же Ирине Бирюковой и её сыну принадлежит девятикомнатная квартира в доме на Патриарших прудах. Бизнес родственников Бирюкова как отмечает Медуза, связан с компаниями, которые курирует вице-мэр. В том числе Вентой, она сдаёт в аренду городу грузовики с водителями. И за несколько лет заключила с подчинёнными Бирюкову контрактов на сумму почти в 400 миллионов рублей. Но после расследования, которое провело РБК, Вента перестала получать деньги от структур московского правительства, но продолжает работать и развиваться.

Пётр Бирюков пока не комментировал информацию о покупке родственниками дорогостоящих квартир в центре Москвы.