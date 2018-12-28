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18:18, 28 декабря 2018

Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова скупила пентхаусы в элитном жилом комплексе на Цветном бульваре

Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова скупила пентхаусы в элитном жилом комплексе на Цветном бульваре, об этом узнала «Медуза». Рыночную стоимость квартир интернет-издание оценило примерно в полтора миллиарда рублей. Впрочем, это далеко не вся недвижимость, которой владеют родственники столичного чиновника.
С последних этажей в жилом комплексе «Легенда Цветного» открывается живописный вид на центр города. Такие квартиры с панорамным остеклением в башне три года назад в один день купили родственники московского вице-мэра, утверждает Медуза. По информации сетевого издания, сразу четыре пентхауса приобрела старшая дочь Бирюкова Ирина, ещё две достались его сыну Александру. Чья жена заселилась в оставшиеся три. По оценке Медузы, общая площадь квартир вдвое больше чем у магазина Елисеевский на Тверской. Ну а рыночная стоимость может превышать полтора миллиарда рублей. Владеет жилым комплексом холдинг Capital Group, через подконтрольные компании он получает контракты на благоустройство Москвы. Программы курирует как раз Бирюков. За последние 4 года структуры холдинга по программе Моя улица получили контракты на общую сумму почти в 21 с половиной миллиарда рублей, рассказал Эху журналист Медузы, автор расследования Иван Голунов. Голунов
Недвижимости у семьи Бирюкова как выяснила Медуза много. Это и участок земли на 15 гектаров в Подмосковье, у старшей дочери вице-мэра там аж три дома, площадь самого большого приближается к той, что занимают все купленные пентхаусы в Легенде Цветного. При этом в декларации у вице-мэра указано, что он владеет всего лишь участком в 15 соток. Кроме загородных домов и пентхаусов на Цветном той же Ирине Бирюковой и её сыну принадлежит девятикомнатная квартира в доме на Патриарших прудах. Бизнес родственников Бирюкова как отмечает Медуза, связан с компаниями, которые курирует вице-мэр. В том числе Вентой, она сдаёт в аренду городу грузовики с водителями. И за несколько лет заключила с подчинёнными Бирюкову контрактов на сумму почти в 400 миллионов рублей. Но после расследования, которое провело РБК, Вента перестала получать деньги от структур московского правительства, но продолжает работать и развиваться.
Пётр Бирюков пока не комментировал информацию о покупке родственниками дорогостоящих квартир в центре Москвы.

Комментарии

5

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polsan 28 декабря 2018 | 18:25

Хорошо живёт в России прораб - профессор! Полтора миллиарда рублей, скорее всего это далеко не всё что может быть отложено на "чёрный день"! За пределами любимой Родины пока никто ведь и не искал! )) Но как может быть честнейший человек без денег заграницей?! )

irdo 28 декабря 2018 | 18:26

Классика российского воровства вассалов: кормление с того, что охраняешь.

olegleon 28 декабря 2018 | 18:29

ну и зачем писать "скупила", если чеков никто не видел? может быть просто подарили на дни рождения? а может в лотерею выиграл?

надо радоваться, что бывший учитель, а ныне пенсионер, так хорошо живёт )))

nns33 28 декабря 2018 | 18:44

Откуда дровишки?— «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
— А что, у отца-то большая семья?
«Семья-то большая......

inspector15 28 декабря 2018 | 19:33

А фигли? Летом круглые сутки Москву поливают. Ездить не возможно! Постоянно машина грязная. Каждый вонючий трактор снабдили глонасом, за которым кто-то следит. Зимой тоннами реагенты сыплют. А вот дворников практически нет. Ты воруй, но снег -то убирай! И хорош воду тысячами тонн лить!

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