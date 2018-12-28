Россия предупредила Великобританию об ответных мерах в случае запрета вещания телеканала RT в Соединенном Королевстве. Если это произойдет, та же участь постигнет BBC, заявил российский посол Александр Яковенко.

На телеканал RT в Великобритании оказывается мощное давление, однако закрыть его сразу не смогут, поскольку в Лондоне понимают, что в этом случае «аналогичные меры будут приниматься в отношении BBC», — сказал Александр Яковенко, его слова приводит агентство «ТАСС». Посол отметил, что британские власти должны заботиться о свободе прессы, и Россия будет их к этому подталкивать. Напомню, что медиарегулятор Соединенного Королевства Ofcom ранее обвинил телеканал RT в предвзятости и нарушении правил вещания. Вслед за этим Роскомнадзор начал проверку британского телеканала BBC World News и его ресурсов в интернете на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. А в Кремле заявили об их ангажированности. Накануне стало известно о том, что в интернете появился список 44 сотрудников русской службы BBC и их персональная информация. Это произошло на следующий день после того, как Министерство иностранных дел России анонсировало «контрмеры» за то, что газета The Times опубликовала список с фотографиями, именами и должностями восьми сотрудников британского бюро информагентства Sputnik, входящего в холдинг «Россия Сегодня». В материале агентство называлось «частью пропагандистской машины Кремля». Публикация этой информации вызвала осуждение как в Москве, так и за рубежом.

Как утверждает интернет-издание «Проект», некоторые опубликованные данные сотрудников московского бюро BBC были только у Министерства иностранных дел и Федеральной миграционной службы – в открытом доступе их нет.