Россия предупредила Великобританию об ответных мерах в случае запрета вещания телеканала RT в Соединенном Королевстве
Россия предупредила Великобританию об ответных мерах в случае запрета вещания телеканала RT в Соединенном Королевстве. Если это произойдет, та же участь постигнет BBC, заявил российский посол Александр Яковенко.
На телеканал RT в Великобритании оказывается мощное давление, однако закрыть его сразу не смогут, поскольку в Лондоне понимают, что в этом случае «аналогичные меры будут приниматься в отношении BBC», — сказал Александр Яковенко, его слова приводит агентство «ТАСС». Посол отметил, что британские власти должны заботиться о свободе прессы, и Россия будет их к этому подталкивать. Напомню, что медиарегулятор Соединенного Королевства Ofcom ранее обвинил телеканал RT в предвзятости и нарушении правил вещания. Вслед за этим Роскомнадзор начал проверку британского телеканала BBC World News и его ресурсов в интернете на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. А в Кремле заявили об их ангажированности. Накануне стало известно о том, что в интернете появился список 44 сотрудников русской службы BBC и их персональная информация. Это произошло на следующий день после того, как Министерство иностранных дел России анонсировало «контрмеры» за то, что газета The Times опубликовала список с фотографиями, именами и должностями восьми сотрудников британского бюро информагентства Sputnik, входящего в холдинг «Россия Сегодня». В материале агентство называлось «частью пропагандистской машины Кремля». Публикация этой информации вызвала осуждение как в Москве, так и за рубежом.
Как утверждает интернет-издание «Проект», некоторые опубликованные данные сотрудников московского бюро BBC были только у Министерства иностранных дел и Федеральной миграционной службы – в открытом доступе их нет.
Комментарии6
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hihi2raza 28 декабря 2018 | 18:23
Rt это не пресса, это путинская лживая говно помойка.
danko1 28 декабря 2018 | 18:26
hihi2raza: В качестве ответной меры запретят вещание ВВС на российском ТВ, где его никогда не было.
zamorysh 28 декабря 2018 | 18:51
"Россия предупредила Великобританию об ответных мерах в случае запрета вещания телеканала RT в Соединенном Королевстве. Если это произойдет, та же участь постигнет BBC, заявил российский посол Александр Яковенко. "
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То есть посол сразу заявляет, что со стороны России решение будет непаравовое. "Дебилы, мля?"
sisyin_gandonich 28 декабря 2018 | 18:52
Надо не предупреждать, а гнать поганой метлой из России эту мразоту, а женьку альбац гнать пинками и ссаными тряпками в первой пятёрке!
doxerom 28 декабря 2018 | 18:53
Дебилам даром не нужен вражеский ВВС когда у них есть малаховы, давай поженимся, киселевы, соловьевы и прочий помет.
varz 28 декабря 2018 | 19:00
Неужели асимметричный ответ будет: первый и НТВ прикроют?