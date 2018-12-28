Канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого правительства. Меркель и Макрона беспокоит ситуация с правами человека в Крыму, применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море, — подчеркивается в совместном заявлении.
Все задержанные украинские моряки считают себя военнопленными. Они хотят, чтобы Россия признала этот статус, — сказал Эху адвокат Николай Полозов.
Адвокат Полозов добавил, что защита направила жалобы по факту психологического давления на задержанных со стороны сотрудников ФСБ.
Между тем, в Кремле заявляют, что никаких военнопленных на территории России нет, задержанные украинские моряки являются фигурантами уголовного дела о нарушении государственной границы России, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия и Великобритания договорились о постепенном восстановлении численности сотрудников посольств в Москве и Лондоне, — сообщил российский посол Александр Яковенко.
В марте Россия и Великобритания выслали по 23 дипломата в связи с делом Скрипалей.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukrotomos 28 декабря 2018 | 18:21
Эти два лошка перебрали рождественского шампусика!
ura_123 28 декабря 2018 | 18:25
ukrotomos: Ты с боярой не переусердствовал?
gvs 28 декабря 2018 | 18:31
Рановато Макрон Керимова отпустил. Мог бы махнуть не глядя )))
haldey 28 декабря 2018 | 18:36
Требуют? Ничего не перепутали? Сейчас 2018 а не 1998))) Теперь требовать только на своей кухне будете))) Свой еурогеский союз держите за отрезанные яйца)))
ukrotomos 28 декабря 2018 | 18:42
haldey: Старый да малый - два придурка с манией величия решила щеки порадовать. Реально детский сад!
yakutt86 28 декабря 2018 | 18:54
Фрау и мсьё чуть-чуть тявкнули из-под лавки и называют этот тявк требованием?
cromwel 28 декабря 2018 | 18:55
Это Меркель от своего лягушатника чего то требовать может. Он как раз старушек любит.
ppsh 28 декабря 2018 | 19:13
Военнопленных освобождают по окончании войны. Капитуляцию хохлы уже подписали?...
inspector15 28 декабря 2018 | 19:16
На радость всем присутствующим здесь путриотам хочу потребовать: 1. Все проливы в мире наши! 2. Для прохода по всем проливам платите бабки и сообщайте за год вперед! 3. Перед проходом выделяйте по два человека с экипажа в нашу тюрьму! 4. Если кто-то не доволен - то он пидорас из гейропы!!! Ну, мужики, я теперь настоящий путриот? Сколько бабла мне причитается? С оплатой прошу не затягивать...