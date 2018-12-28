Канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого правительства. Меркель и Макрона беспокоит ситуация с правами человека в Крыму, применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море, — подчеркивается в совместном заявлении.

Все задержанные украинские моряки считают себя военнопленными. Они хотят, чтобы Россия признала этот статус, — сказал Эху адвокат Николай Полозов.

Адвокат Полозов добавил, что защита направила жалобы по факту психологического давления на задержанных со стороны сотрудников ФСБ.

Между тем, в Кремле заявляют, что никаких военнопленных на территории России нет, задержанные украинские моряки являются фигурантами уголовного дела о нарушении государственной границы России, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия и Великобритания договорились о постепенном восстановлении численности сотрудников посольств в Москве и Лондоне, — сообщил российский посол Александр Яковенко.

В марте Россия и Великобритания выслали по 23 дипломата в связи с делом Скрипалей.