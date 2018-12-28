Социал-демократическая партия Германии оповестила о своем новом курсе по отношению к России

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас решил отказаться от личной дипломатии.

Официальный представитель по международным делам СДПГ Нильс Шмид заявил газете «Франкфуртер алльгемайне цайтунг», что политическая линии в обращении с Москвой должна стать более трезвой и критичной. Раньше, подчеркнул социал-демократ, лидеры партии определяли нужное направление взаимоотношений России и Германии в личном разговоре с Владимиром Путиным в течение двух часов за вечерним столом. Однако эта тактика оказалась ошибочной. Политика, основанная на личных связях, в духе экс-канцлера Герхарда Шредера или даже бывших министров иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриэля, должна окончательно уйти в прошлое.

Курс нынешнего главы германского дипведомства Хайко Мааса нельзя назвать антироссийским. Однако политик придает большое значение порядку, основанному на общепризнанных правилах, уважении прав человека, справедливых выборах и демократии. Это запрещает смотреть на Россию в розовых очках, подчеркнул Шмид.

В настоящее время в отношениях с Россией нет подвижек, отметил социал-демократ. Несмотря на постоянный диалог, в ключевых вопросах, например, конфликте с Украиной, Москва не желает продвигаться вперед, констатировал спикер по международным делам.

Социал-демократическая партия Германии — партнер по правящей коалиции в правительстве ФРГ. Министр иностранных дел Хайко Маас поддерживает жесткий курс канцлера Ангелы Меркель в отношениях с Россией.