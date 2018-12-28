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18:11, 28 декабря 2018

Социал-демократическая партия Германии оповестила о своем новом курсе по отношению к России

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас решил отказаться от личной дипломатии.
Официальный представитель по международным делам СДПГ Нильс Шмид заявил газете «Франкфуртер алльгемайне цайтунг», что политическая линии в обращении с Москвой должна стать более трезвой и критичной. Раньше, подчеркнул социал-демократ, лидеры партии определяли нужное направление взаимоотношений России и Германии в личном разговоре с Владимиром Путиным в течение двух часов за вечерним столом. Однако эта тактика оказалась ошибочной. Политика, основанная на личных связях, в духе экс-канцлера Герхарда Шредера или даже бывших министров иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриэля, должна окончательно уйти в прошлое.
Курс нынешнего главы германского дипведомства Хайко Мааса нельзя назвать антироссийским. Однако политик придает большое значение порядку, основанному на общепризнанных правилах, уважении прав человека, справедливых выборах и демократии. Это запрещает смотреть на Россию в розовых очках, подчеркнул Шмид.
В настоящее время в отношениях с Россией нет подвижек, отметил социал-демократ. Несмотря на постоянный диалог, в ключевых вопросах, например, конфликте с Украиной, Москва не желает продвигаться вперед, констатировал спикер по международным делам.

Социал-демократическая партия Германии — партнер по правящей коалиции в правительстве ФРГ. Министр иностранных дел Хайко Маас поддерживает жесткий курс канцлера Ангелы Меркель в отношениях с Россией.

Комментарии

36

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kuchumka 28 декабря 2018 | 18:24

Два раза Берлин брали, чую третий на подходе.

hz6691 28 декабря 2018 | 18:26

kuchumka: Как бы другие не вспомнили, как сжигали Москву не однажды.

kuchumka 28 декабря 2018 | 18:28

hz6691: да пусть вспомнят особенно что с ними было после этого сжигания.

kremlefurer 28 декабря 2018 | 18:31

kuchumka: Построят ещё один фанерный рейхстаг и возьмут. Солнцеликий лично водрузит свой штандарт.

monik_7 28 декабря 2018 | 18:47

kuchumka: после сжигания 40 тысячам русских солдат повезло - отказались вернуться в победеносную и получили политубежище у побежденных

kuchumka 28 декабря 2018 | 19:16

monik_7: ну про 40 тыс ты явно наврал

hastings 28 декабря 2018 | 18:29

hz6691: это у нас тогда ядерного оружия не было.

nemez1 28 декабря 2018 | 18:49

hastings: да ядерного оружия не было, но зато сейчас ты по онкологии и вичу впереди планеты всей, так,что от оружия ты не помрёшь.

nestor199 28 декабря 2018 | 18:31

hz6691: Сжигали? И не один раз. Только всякий раз Москва отстраивалась, а потом казаки гуляли по Парижу, Берлину, Вене ...... .

polikarpich 28 декабря 2018 | 18:46

nestor199:
Сколь верёвочка не вейся...
Не всё коту масленица...
Всё пройдёт, пройдёт и это...
Ничто не вечно под луной...

nemez1 28 декабря 2018 | 18:51

nestor199: тогда у тебя какой то союзник всегда был, больше не будет, а один ты не дорого стоишь.

nestor199 28 декабря 2018 | 19:08

nemez1: Союзник? Это кто?
Вот у Наполеона в союзниках вся Европа ходила. Вся Европа и союзником Гитлера была.

nemez1 28 декабря 2018 | 19:12

nestor199: я же тебе говорю, что и с образованием у тебя на 3 копейки, совсем дешево стоишь.

student_ru_ru 28 декабря 2018 | 19:17

nestor199: А американцы чьи были союзники по факту? А японцев кто связал? Не американцы случайно? А кто промышленность нам отстроил в эпоху индустриализации - папа римский?

Примите факты как есть и не упрямьтесь.

nestor199 28 декабря 2018 | 19:36

student_ru_ru: По факту? Помощи США в индустриализации не было - СССР покупала за большие деньги и американских специалистов, и американские технологии, и американское оборудование.
Что касается японцев .................. ? Это Гитлер объявил войну США, а не наоборот.

novyrusich 28 декабря 2018 | 19:19

nestor199: Туцпенький, как раз вся Евыропа была союзником России против Наполеона.
Надо быть действительно пузаном в отставке, чтобы быть таким дебилом как ты.

nestor199 28 декабря 2018 | 19:27

novyrusich: Учите историю ............. милая барышня.

kuchumka 28 декабря 2018 | 19:30

novyrusich: еврей ты историю на рынке изучал!

raffal 28 декабря 2018 | 19:25

nestor199: Вот у Наполеона в союзниках вся Европа ходила.
______________
Вот это соврали.
______________
nestor199: Вся Европа и союзником Гитлера была.
______________
Неужели? И Великобритания, и Польша и Чехословакия? И даже Югославия с Грецией? Тоже?

zaqs 28 декабря 2018 | 18:52

nestor199: Гуляли. Только потом возвращались в рабство и нищету, а народы Европы жили в благополучии и свободе.

nestor199 28 декабря 2018 | 19:16

zaqs: При Гитлере вся Европа жила в свободе и благополучии.

nemez1 28 декабря 2018 | 19:22

nestor199: гитлер давно ушёл в небытие, А Германия сейчас один из центров мира, всеми уважаемая страна, а ты одна затворок мира, вызываешь только брезгливость.

nestor199 28 декабря 2018 | 19:25

nemez1: Германия? Да пусть будет центром мира. Россия затворок мира? Ну и что?

raffal 28 декабря 2018 | 19:07

nestor199:
Раз предпочитаете жить только прошлым, что и понятно. Сегодняшний день складным никак не получается.
Тогда немного истории и Вам.
Приказ о поджоге Москвы в 1812 году отдал пламенный патриот России градоначальник (мэр) Москвы Фёдор Ростопчин. Был известен демонстративной неприязнью ко всему французскому. Этакий ярый славянофил. Сразу после войны комиссию по расследованию случаев сотрудничества с французами.
А потом...уехал во Францию. Как сейчас бы сказали на ПМЖ.

novyrusich 28 декабря 2018 | 19:14

nestor199: В общем как это ни печально для России, но даже социал-демократы, левачки, отрезвели и поняли, что с Россией нужно говорить и действовать жестко.
А про суси-пуси забыть окончательно.
Поэтому Россию будут драть. Что это означает?
Ну вот СП-2, видим о, прикончат окончательно. Как уже прикончили Южный поток.
А скоро на смену Меркель придет ее более жесткая преемница.
То ли еще будет, ой-ей-ей.

zapadnay 28 декабря 2018 | 18:52

hz6691:
Ну вот, спрашивается, чего добились?

shmuel63 28 декабря 2018 | 19:04

kuchumka: Пора переплавлять на храмовые ступени не только трофейные танки, но и мерседесы ваших олигархов, сименсовские турбины, станки, научное оборудование ... Пусть фрицы знают!

kuchumka 28 декабря 2018 | 19:22

shmuel63: не наших олигархов, а еврейских олигархов грабящих Россию.

ppvngavr 28 декабря 2018 | 18:25

Европа потихоньку разворачивается в сторону значительно более трезвого отношения к России. Это вполне закономерно, учитывая, в частности, ее украинскую политику. Об этом можно прочитать в публикации:
"Крымско-Украинский Тупик": https://www.proza.ru/2018/11/27/1257

nemez1 28 декабря 2018 | 18:26

В России сегодня приветствуется геноцид граждан немецкой национальности продолжавшийся с 1938 по 1972 год, Германия не должна забывать это так же, как и злодеяния нацистов.

olegleon 28 декабря 2018 | 18:26

"Социал-демократическая партия Германии — партнер"

- Я не халявщик, я - партнёр" (Лёня Голубков)

nestor199 28 декабря 2018 | 18:29

Поддерживает жесткий курс? Ну и грец с ним .....................

(комментарий скрыт)

greeg1 28 декабря 2018 | 18:49

Похоже знание немецкого языка вове больше не пригодится.

oxlomon 28 декабря 2018 | 18:51

"… в ключевых вопросах, например, конфликте с Украиной, Москва не желает продвигаться вперед, …" ©

Оговорка по Фройду? "Вперёд" — эт куда, на Мариуполь, на Харькiв, на Николаев, Одессу… Далее — везде? :)))

hardbone 28 декабря 2018 | 19:08

>> Несмотря на постоянный диалог, в ключевых вопросах, например, конфликте с Украиной, Москва не желает продвигаться вперед, констатировал спикер по международным делам.

Классный человек этот спикер по международным делам. Украина даже близко не выполнила свои ключевые обязательства по Минским соглашениям, но это Москва не желает продвигаться вперёд.

raffal 28 декабря 2018 | 19:30

hardbone:
Один вопрос к Вам:
почему Россия категорически против размещения миротворцев ООН на украинско-российской границе? Разумеется, на территории Украины, чтобы не нарушать суверенитет России. Украина не против. В чём дело?
Гуманитарным конвоям с продовольствием, медикаментами...миротворцы мешать точно не будет. Так в чём дело?

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