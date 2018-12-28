Все задержанные украинские моряки официально признали себя военнопленными – адвокат Полозов

Все задержанные украинские моряки официально признали себя военнопленными. Таким образом, они хотят добиться от России изменения своего статуса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Николай Полозов.

«Все четверо украинских военнослужащих моряков признали под протокол, что они являются военнопленными», — сказал он.

Однако, по словам адвоката, российские власти отрицают тот факт, что имел место вооруженный конфликт.

«И получается ситуация, при которой власти Украины применяют нормы Конвенции и считают их военнопленными, страны Запада также применяют нормы Конвенции, сами моряки считают себя военнопленными, и только российские власти считают задержанных уголовными преступниками и содержит их как преступников», — рассказал Н.Полозов.

По его мнению, ситуация «нелепо выглядит» еще и по той причине, что в соответствии нормами российской Конституции, нормы международного договора, участником которой является Россия, имеют приоритет над нормами национального законодательства.

Н.Полозов добавил, что вопросы по содержанию не ограничиваются статусов моряков. Он отметил, что защита уже направила жалобы по факту психологического давления на задержанных со стороны сотрудников ФСБ.

21 задержанный находится в следственном изоляторе Лефортово, еще трое раненых военнопленных находятся в следственном изоляторе «Матросская тишина».