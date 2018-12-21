Переговоры Еревана с Москвой по поводу цен на газ невозможно было начать раньше из-за выборов в Армении – Золян

Переговоры Еревана с Москвой по поводу цен на газ невозможно было начать раньше из-за выборов в Армении. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат от блока «Мой шаг» Микаэл Золян.

«Конечно, было бы лучше, если бы этот вопрос можно было бы решить до конца года. Но поскольку в Армении с апреля происходили бурные внутриполитические процессы, которым положили конец (парламентские) выборы 9 декабря, вряд ли реально было бы достичь успеха в переговорах раньше», — сказал он.

Cегодня Дмитрий Песков сообщил, что российско-армянские переговоры по цене на поставляемый в Армению газ идут в условиях цейтнота.