Верховный суд обязал курильщиков компенсировать вред соседям, если дым попадает в их квартиры
Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованной на сайте суда. В документе отмечается, что прецедент был отмечен в Новосибирске. Там местный житель пожаловался на соседа за курение на лоджии. В качестве компенсации за вред от дыма, проникавшего в его квартиру, истец потребовал 250 тысяч рублей. Суды первой и апелляционной инстанций ему отказали, но Верховный встал на сторону пострадавшего. Жителю Новосибирска присудили 5 тысяч рублей.
Комментарии7
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neyexo 28 декабря 2018 | 17:36
//в обзоре судебной практики, опубликованной на сайте суда.//
опубликована практика?
satttana_perrrrkele 28 декабря 2018 | 17:40
у меня некурящий сосед жарит рыбу. Очень воняет. Вреда, от этого, как от табачного дыма: не доказано, что есть.
Как бы мне с него пол ляма слупить?
А еще с теткой ехал в метро, от неё воняло духами
archibald_dandy_esquire 28 декабря 2018 | 17:52
satttana_perrrrkele:
а ведь это вариант для выполнения Плана "П" по зачистке территории от коренного населения - каратели росгвардии должны сжигать курильщиков на месте, ФСОшники и ФСБшники - расстреливать, ОМОН и полицаи забивать дубинами и коваными берцами насмерть - представляете, сколько "работы" предстоит?
Верховный "мойсуд" дал отмашку
не забыть про исключение - сами каратели, полицаи, нквдшники а также депутаны и "друзья-путинов", разумеется, имеют право курить где угодно и что угодно, а также нюхать кокс в каких угодно количествах
oneoretwo 28 декабря 2018 | 17:47
...отлично...надо подсчитать сколько предъявлять "автодору" за доказанный вред выхлопа машин с его - автодора - трассы... там, мне кажется, они 10 лямами не отделаются... граждане, предъявим все, что только можно за отравление выхлопами машин !!!.
sasass 28 декабря 2018 | 17:49
Табачная мафия не простить ВС за такой провал...
cromwel 28 декабря 2018 | 17:56
а как на практике доказать что это дым в мою квартиру идёт от этого соседа? Очередная пустышка для галочки. Везде сплошная профонация.
kama 28 декабря 2018 | 18:06
Давно пора!