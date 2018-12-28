Верховный суд обязал курильщиков компенсировать вред соседям, если дым попадает в их квартиры

Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованной на сайте суда. В документе отмечается, что прецедент был отмечен в Новосибирске. Там местный житель пожаловался на соседа за курение на лоджии. В качестве компенсации за вред от дыма, проникавшего в его квартиру, истец потребовал 250 тысяч рублей. Суды первой и апелляционной инстанций ему отказали, но Верховный встал на сторону пострадавшего. Жителю Новосибирска присудили 5 тысяч рублей.