Главы Германии и Франции в очередной раз потребовали освободить украинских моряков
Главы Германии и Франции в очередной раз потребовали освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, и обеспечить свободное судоходство. Ангела Меркель и Эмманюель Макрон выразили беспокойство в связи с присутствием военной силы в акватории и сказали, что моряки должны встретить предстоящие праздники в кругу семьи.
Конфликт в Керченском проливе произошел в конце ноября. Российские пограничники обстреляли три украинских военных судна, обвинив их в нарушении границы. Члены экипажей были арестованы.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dorin1987 28 декабря 2018 | 17:37
/обстреляли три украинских военных судна, обвинив их в нарушении границы. / - С учетом того, что все это происходило в нейтральных водах, фсбилы деграднули до сомалийских клоунов.
kottigr1 28 декабря 2018 | 17:44
dorin1987: 11 российских кораблей и катеров («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Сомалийские пираты, вдохновленные успехами своих коллег, уже выстроились в очередь заключать контракты для прохождения службы в рядах доблестных ВМФ РФ.. !
danko1 28 декабря 2018 | 17:49
kottigr1: Путин любит, когда его просят. Особенно главы цивилизованных стран.
Правда, гопник всё равно поступает по своим бандитским понятиям.
valeromm 28 декабря 2018 | 17:40
Нужно призывать Припорошено, вернуть капитана судна Норд и само судно.
После этого будет прогресс и военными моряками Украины.
vilingrad 28 декабря 2018 | 17:43
valeromm: А Вовка слушает да срёт.
«вернуть капитана судна Норд и само судно»
Верните капитану Валевруну его судно- ему мочиться некуда!
nestor199 28 декабря 2018 | 17:45
valeromm: Прогресс? Сначала нарушители ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ должны предстать перед российским судом
valeromm 28 декабря 2018 | 17:50
nestor199:
нет у меня доверия ни к российским, ни к украинским судам. Как скажут - так и сделают.
А вот люди будут дома.
olegleon 28 декабря 2018 | 17:42
- Эмик, а давай Владимира потроллим перед новым годом
- Давай. потребуем отпустить только украинских моряков, а от Порошенко не будем требовать отпустить русских
nestor199 28 декабря 2018 | 17:48
Через полгода снова потребуют .......... в очередной раз .................. . тьфу на них ( на глав Германии и Франции)
chronos_go 28 декабря 2018 | 17:48
А чё они вокруг нашего крыма плавают, поди напасть хотят
parasuk_ 28 декабря 2018 | 17:49
Вот отсидят и вернут. Тут и без этих недотыкомок дармоедов хватает :)
vladimir1_57 28 декабря 2018 | 17:54
Вначале потребуйте от Рылосвина прекратить провокации и выполнить минские соглашения, а потом уж ... может быть.
ura_123 28 декабря 2018 | 18:00
vladimir1_57: Васенька,так называемые минские соглашения не выполняет российская сторона,ежели ты вдруг не в курсе))))
perestarok 28 декабря 2018 | 18:10
ura_123: "Васенька,так называемые минские соглашения не выполняет российская сторона"
Да, российская сторона виновата. Она должна была взять не Крым, а Куев и переделать там конституцию Украины. Учитывая, что после взятия Киева, войска хохлов на надо будет отводить от Донбасса.
sasass 28 декабря 2018 | 17:58
Это уже плохо , когда бывшие враги и союзники объединились против главного победителя прошлых побед...
ugiazov 28 декабря 2018 | 17:58
За падло! Не по пацански! Не отпускать!
perestarok 28 декабря 2018 | 18:05
"Главы Германии и Франции в очередной раз потребовали освободить украинских моряков"
А Ху-ху не хо-хо?