Россия и Великобритания договорились постепенно восстановить численность диппредставительств со следующего месяца. Об этом сказал российский посол Александр Яковенко. По словам дипломата, пока нет уверенности, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, однако по крайней мере половина посольства будет восстановлена.

Отношение между Москвой и Лондоном обострились после отравления в марте экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После этого Великобритания выслала более двадцати российских дипломатов. Кремль ответил зеркальными мерами.