Россия и Великобритания договорились постепенно восстановить численность диппредставительств со следующего месяца
Россия и Великобритания договорились постепенно восстановить численность диппредставительств со следующего месяца. Об этом сказал российский посол Александр Яковенко. По словам дипломата, пока нет уверенности, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, однако по крайней мере половина посольства будет восстановлена.
Отношение между Москвой и Лондоном обострились после отравления в марте экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После этого Великобритания выслала более двадцати российских дипломатов. Кремль ответил зеркальными мерами.
Комментарии8
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vasya_von_smetankin 28 декабря 2018 | 17:34
Это, в смысле, можно травить и дальше?
Кремлёвские Гопники ведь именно так всё и поймут.
Духовность же.
kottigr1 28 декабря 2018 | 17:39
vasya_von_smetankin: "Об этом сказал российский посол Александр Яковенко.."
Дальше можно уже и не читать...
viagor 28 декабря 2018 | 18:00
kottigr1: Дальше можно уже и не читать...
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А что, правда глаза колет и инфа не по вкусу? Это славно!))
Бандеровцы думают, что запад с ними вечно будет няньчится, а на Россию каркать. Неа))
olegleon 28 декабря 2018 | 17:40
vasya_von_smetankin: это в смысле, что дипломаты не травили никого
alehan22747 28 декабря 2018 | 18:03
olegleon: как знать...Как знать....кто-то же из путинских свиней из посольства привёз балон с этой дрянью и отдал двум педрилам из гру. Кто-то делал прикрытие, транспорт итд. По хорошему, надо все посольство вместе с яковенкой выпизд@#$ить обратно в музосранск! Они же любят родину -вот пусть и дрочат там в присядку, хе-хе:)
viagor 28 декабря 2018 | 17:55
vasya_von_smetankin:А ты кто? Бандеровская нечисть, или западный прихвостень из пятой колонны? Для большинства россиян и то и другое, полной говно.
valeromm 28 декабря 2018 | 17:37
Вот ГБ прогнулась перед путиным - трави кого хочешь и ничего тебе за это не будет.
Вчера Трамп приказал вывести войска из Сирии.
Кто упадет на колени перед путиным следующий? А кто-то еще не на коленях?
viagor 28 декабря 2018 | 17:57
Великобрехания начинает давать задний ход? Пусть заодно извинится за клевету со Скрипалями.