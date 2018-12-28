Столичная полиция задержала около 30-ти дворников, которые пришли к управе района Нагорный
После того, как к дворникам вышел глава управы и пообщался с ними, полиция начала задерживать и рассаживать людей по двум автобусам. По некоторым данным, как минимум троих дворников уже выпустили из отделения.
Комментарии8
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kottigr1 28 декабря 2018 | 17:36
О-бал-деть ! Вот это прогресс у путинского гестапо.. Уже даже дворников винтят... Врачи, учителя, пенсионеры, автолюбители.. Теперь и за них взялись.
osj99 28 декабря 2018 | 17:39
kottigr1: дворников замели... кафка от зависти в гробу ворочается
olegleon 28 декабря 2018 | 17:37
что-то дурь какая то. дворники пришли требовать оплату труда за декабрь, который ещё не закончился? и причём тут управа района?
vilingrad 28 декабря 2018 | 17:41
Свободу дворникам! Это опора режима: так же как и швейцары!
molchun 28 декабря 2018 | 17:58
До первого снегопада. Ну не менты же с депутатами снег будут убирать
sergilio 28 декабря 2018 | 18:01
Госдеп уже и дворников вербует.
vlad_373 28 декабря 2018 | 18:09
Правильно сделали. Самое главное не допустить прецедента, что массовыми требованиями можно добиться своей правоты. Конечно, лучше было бы их расстрелять на месте. У нас народ робкий. Пошипели бы по кухням, а на новый год забыли.
bond000007 28 декабря 2018 | 18:10
Я у нас в Питере ,с начала зимы, ещё ни одного дворника не видел, может их тоже в каталажке держат?